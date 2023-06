FLAMAND BLANCHET, Berthe



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Berthe Flamand épouse de feu monsieur Roger Blanchet. Fille de feu dame Maria Aubert et de feu monsieur Alphonse Flamand, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de l'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Richard Dubreuil), Sylvie (Marcel Dupont), Jean-Yves (feu Sylvie Anctil; Francine Jalbert), Reneauld (Sylviane Bélanger), Simon (Caroline Morin); ses petits-enfants: David (Dominique Chouinard) et Geneviève Dubreuil (Marc Sauriol), Valérie (Jérôme Labrecque), Rémy (Brigitte Pelletier) et Alexandra Dupont (Sébastien Pelletier), Sandy Blanchet (Richard Guillemette), Véronique (Yannick Dumas) et Marie-Claude Blanchet (Mélissa Tremblay), Marina Chénard Morin et ses 15 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jacqueline (feu Fernand Caouette), feu Flore (feu Fernand Lapointe), feu Charlotte (feu Roger Castonguay), feu Pierrette (feu Léo Lamarre), feu Yvette (feu Armand Caron), feu Patricia (feu Jean-Berchmans Noël), Noëlla (feu Jean-Paul Lévesque), feu André (feu Marie-Claire Girard), Yolande (feu Yoland Pelletier), Rosaire (Jeannine Deschênes), Micheline (Camil St-Onge), feu Marcelle (feu Robert Mimee - feu Gabriel Gauthier), Colombe (feu Jacques Robichaud), Richard (feu Solange Barrière). De la famille Blanchet : feu Maria (feu Joseph Moreau), feu Jean-Baptiste (Ti-Blanc), feu Alfred (feu Delvina Bélanger), feu Stéphanie, feu Antoine (feu Lucienne Castonguay), feu Hélène (feu Antonio Pelletier), feu Eugénie (feu Jean-Baptiste Blanchet), feu Joséphine (feu François Robichaud), feu Ferdinand (feu Lucienne Litalien), feu Gabrielle (feu Phidélem Bélanger), feu Bernard (feu Marie-Paule Girard). Sont également affectés par son départ ses neveux et ses nièces, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement est adressé à Nathalie Gauvin inf. et à Isabelle Gauvin et l'équipe de la résidence La Joie de Vivre de Saint-Pamphile pour les bons soins et le soutien apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 2 juin, de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière " Bellevue " de Saint-Pamphile.