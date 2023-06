BOUTET, Suzanne



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 mai 2023, à l'âge de 74 ans et 9 mois, est décédée madame Suzanne Boutet, conjointe de feu monsieur Gilles Lebel, fille de feu madame Marie-Louise Caron et de feu monsieur Edgar Boutet. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses fils : Marc (Kathleen Gauvin), Christian (Josée Desrochers) et Steve (Amélie Bernier); ses petits-enfants : Cedric-James, Andrew, Matthew, Daphnée et Étienne; son arrière-petite-fille Amaya. Elle était la sœur de : feu Nicole, feu Lise (Jacques Ferland), Claire (Jean Bond), Madeleine et feu Pierre. Elle laisse également dans le deuil Bernard Tremblay, les membres des familles Tremblay et Lebel; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement ses anges gardiens Pauline et Serge ainsi que sa meilleure amie Francine St-Pierre (feu Jacques). La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec ainsi que celui du CRCEO pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Deuil Jeunesse, 8007, boulevard Mathieu, Québec (Québec), G1G 3M1, téléphone : 418-624-3666, site web : www.deuil-jeunesse.com. Des formulaires seront disponibles sur place.