PICARD, Thérèse



À Québec, le 14 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Thérèse Picard, épouse de feu monsieur Lucien Delisle et fille de feu madame Marie-Ange Lessard et de feu monsieur Rosario Picard. Autrefois de l'Ile D'Orléans. Elle laisse dans le deuil ses filles : Johanne Delisle (Sylvain Tanguay) et Nathalie Delisle (Claude Chabot); ses frères et sœurs : feu François (feu Olivette Lessard), feu Jeannine (feu Léonce Dallaire), feu Henri (Colette Gauvin), Paul (Nicole Bolduc), Émile (feu Jeannine Asselin), feu Georges (Carole Daigle), Madeleine (feu Eugène Martel) et feu Pauline (Jean-Guy Laliberté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle : feu Madeleine (feu Lionel Gosselin), feu Roméo (feu Jeanne D'Arc Guérard), feu Candide (feu Paul Pouliot), feu Jeanne (feu Maurice Gosselin), feu Jean-Baptiste (feu Rita Beaudoin), feu Lorenzo (feu Jeanne D'Arc Lapierre), Thérèse (feu André Goulet), feu Henri (feu Pierrette Lemoine), feu Louise (feu Roland Leclerc), feu Maurice (feu Rita Tremblay) et Marguerite ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure et demi avant la cérémonie religieuse à l'église soit de 9h30 à 11h. Les cendres de madame Picard seront inhumées par la suite au cimetière paroissial. Elle a été confiée àLa famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Limoilou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. La famille Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, région de Québec, www.scleroseenplaques.ca, téléphone : 418-529-9742.