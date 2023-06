Des employés, serveuses, étudiantes du restaurant Mikes de Saint-Nicolas (photo) avaient exprimé à leur ancien patron le désir de revenir une fois pour servir, par plaisir, histoire aussi de chasser l’ennui. C’est alors que Dimitri Boulanger, directeur général du resto, a eu l’idée d’en faire un événement au profit d’une cause. C’est ainsi que le 21 mai dernier, dans le contexte de la Journée des anciens et du 30e anniversaire du Mikes de Saint-Nicolas, tous les pourboires amassés et une somme de 5 $ par pizza-matin vendue ont été remis à la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, sans compter des dons supplémentaires reçus à la porte et un don de 300 $ des Chevaliers de Colomb de Saint-Rédempteur. C’est finalement un chèque de près de 3000 $ qui a été remis à la Fondation qui aide les jeunes dans le besoin de la région. Belle initiative à répéter.

Jeff Open

Photo fournie par les Oeuvres

La deuxième présentation du tournoi de golf Jeff Open le 24 mai dernier, au Club de Golf La Tempête de Lévis, par Mercedes-Benz de Québec et par un temps gris et plutôt frais, a réuni 72 joueurs et a surtout permis de remettre près de 55 000 $ aux Oeuvres Jean-Lafrance, qui fêtent cette année leurs 25 ans et dont l’objectif est d’offrir aux jeunes garçons un encadrement individualisé dans un environnement sain et cohérent et de les aider à progresser sur les plans personnel, professionnel et social pour qu’ils puissent avoir la chance de devenir de jeunes citoyens autonomes, responsables, actifs et engagés. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Tommy Caron, vice-président et directeur général de Mercedes-Benz de Québec ; le père Jean Lafrance, l’animateur Jeff Fillion et Jasmin Gilbert, président du CA des Oeuvres Jean Lafrance.

Noces d’orchidée

Photo fournie par Odette et Jean Langlois

Félicitations à Odette Lachance et à Jean Langlois (photo), de l’arrondissement de Sainte-Foy, à Québec, qui fêtent aujourd’hui leur 55e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 1er juin 1968.

Manufacturier innovant

Photo fournie par les Mercuriades

Bravo à Omy Laboratoires qui s’est distingué lors du 43e concours Les Mercuriades présenté le 23 mai dernier au Palais des congrès de Montréal par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) en étant récompensé pour une deuxième fois. Lauréate 2022 du prix Start-up PME de l’année, la jeune entreprise de Québec a cette fois été primée pour sa technologie d’intelligence artificielle et ses innovations manufacturières, avec le prix Mercure Manufacturier innovant, présenté par Bombardier. C’est une reconnaissance qui touche particulièrement Rachelle Séguin et Andrea Gomez (photo), cofondatrices de la compagnie qui investissent depuis trois ans dans l’automatisation en vue du lancement de leurs soins personnalisés rechargeables, une première mondiale qui verra le jour en juin.

Anniversaires

Photos d’archives

André Drolet (photo de gauche), ex-député de Jean Lesage et président du CA de la Fondation du Cégep Limoilou, 69 ans... Rocco Cortina (photo), propriétaire des restaurants Il Matto de Québec et Lévis, 51 ans... Roman Josi, défenseur des Predators de Nashville (LNH), 33 ans... Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, 45 ans... Dominique Lebeau, musicien québécois, membre du groupe Les Cowboys Fringants, 48 ans... Alanis Morissette, chanteuse canadienne, 49 ans... Louis-David Morasse, acteur québécois (5e rang), 50 ans... Paul Coffey, l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps de la LNH, 62 ans... Danyelle Blouin, présidente et directrice au développement des affaires chez Créapub Design... Ron Wood, guitariste des Rolling Stones depuis 1975, 76 ans... Morgan Freeman, acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain, 86 ans... Pat Boone, chanteur américain, 89 ans.

Disparus

Photo fournie par Gail Hapanowicz

Le 1er juin 2022 : Anthony Drake (photo), 81 ans, professeur d’anglais au secondaire qui a conçu le drapeau de la province de Saskachewan, en 1968... 2021 : Jacques Lacoursière, 89 ans, historien québécois de renom, auteur et vulgarisateur hors pair... 2021 : Mike Marshall, 78 ans, ancien lanceur des Expos de Montréal de 1970 à 1973... 2020 : Alfred Chouinard, 92 ans, longtemps le professionnel de golf en titre au Club de golf Alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval 2018 : Eddy Clearwater, 83 ans (The Chief), chanteur et guitariste américain de blues... 2015 : Jacques Parizeau, 84 ans, premier ministre du Québec de septembre 1994 à janvier 1996... 2008 : Yves Saint-Laurent, 71 ans, l’un des plus grands noms de la mode... 1968 : André Laurendeau, 56 ans, journaliste, écrivain, politicien et animateur... 1960 : Lester Patrick, 76 ans, pionnier de la Ligue nationale de hockey, admis au Temple de la renommée en 1947.