JOURDAIN, Pierrette



Au CHUL, le 2 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Pierrette Jourdain, fille de feu Alice Morissette et de feu Pierre Jourdain, sœur de feu Gilles et feu Jean-Marie Jourdain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son neveu Benoit et son petit-neveu Jean-Philip. Ses proches aidants : Nathalie Guay et Michel Langlais; ses cousin : Claude (Nathalie Robitaille), Robert Clermont et un grand ami Raymond Dubé.suivi par l'inhumation au même endroit. Pierrette tient à remercier Louise et Elise Gagné pour les bons soins prodigués pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer adressé au 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec par téléphone : 418 657-5334 ou sur leur site web : www.fqc.qc.ca