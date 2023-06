LALIBERTÉ, Yves



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 23 mars 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Yves Laliberté, fils de feu monsieur Roland Laliberté et de feu madame Madeleine Larose. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratif :L'inhumation suivra au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Fargy. Monsieur Laliberté laisse dans le deuil ses enfants Éric et Émilie (Michel Proteau); ses petits-enfants Samuel et Romy Proteau; ses soeurs : Diane (Bertrand Rioux), Ginette (Guy Hains) et Francine ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. Remerciement spécial à toute l'équipe du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca