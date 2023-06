GUILLEMETTE, Micheline



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 février 2023, à l'âge de 73 ans et 6 mois, est décédée dame Micheline Guillemette. Née le 10 août 1949, elle était la fille de feu Irène Bérubé et de feu monsieur Raphaël Guillemette, elle demeurait à Sainte-Perpétue de l'Islet. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Yolande (feu Florent Pellerin), feu Lorraine (feu Jean-Léon Duval), feu Émilienne (feu Raymond Turcot), Raphaëlla (feu Gaston Bissonnette), Jeannine (feu René Labonté), feu Émilien (Suzanne Gagnon), Rachel (Denis Labonté), Michel (Jeanne Desrosiers), Jean-Clément (Lise Rancourt), Laurent et Christian. Sont également affectés par son départ ses neveux et ses nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour leur présence et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueillerontà compter de 13h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue le même jour.