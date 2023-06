Conduite dangereuse causant la mort: l’ex-camionneur Mareck Dupuis débouté en appel

L’ex-camionneur Mareck Dupuis a échoué dans sa tentative de faire appel de la décision qui l’a reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’une automobiliste de 18 ans en Beauce, en 2018.

L’homme aujourd’hui âgé de 26 ans contestait le jugement rendu en octobre 2021 qui le déclarait coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la mort, mais qui l’acquittait de négligence criminelle.

Il avait été condamné à 90 jours de prison à purger les fins de semaine, à une interdiction de conduire pour une période de deux ans et à 240 heures de travaux communautaires.

«C’est un soulagement pour moi et c’est comme de me prouver que, oui, on a encore une justice», a réagi la mère de la victime, Manon Mathieu, à qui Le Journal a appris la nouvelle.

Rappel des faits

Le 16 janvier 2018, Mareck Dupuis était chauffeur de camion de profession lorsqu’il s’est dirigé avec son poids lourd sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges en Beauce.

Il ne s’est pas immobilisé à un feu rouge à une intersection et est entré en collision avec un petit véhicule, tuant la conductrice de 18 ans, Anne-Sophie Veilleux, et blessant la passagère.

L’impact s’était produit huit secondes après que le feu de circulation fut devenu jaune et quatre secondes après qu’il fut passé au rouge, alors que la chaussée était «un peu glissante» et en pente.

L’homme n’avait appliqué les freins que deux secondes avant la collision qu’il a vainement essayé d’éviter au dernier moment.

Fait particulier dans ce dossier, Dupuis tentait à ce moment un retour au travail après avoir reçu un diagnostic de choc post-traumatique puisque quatre mois plus tôt, un homme s’était enlevé la vie en se jetant sous les roues de son camion.

Il venait d’ailleurs de déposer un psychologue qui était monté avec lui pour favoriser ce retour au travail.

Arguments rejetés

La défense avait fait valoir que Dupuis aurait figé en raison des effets de son traumatisme, mais des déclarations de l’accusé après les faits ont joué contre lui.

Selon un témoin, il a affirmé après l’accident qu’il avait «pris un guess [une chance]».

La Cour d’appel a rejeté tous les arguments de Dupuis, qui alléguait des erreurs de droit et des omissions dans la première décision.

«L’appelant a fait plusieurs déclarations à la suite des événements qui laissent comprendre qu’il avait mal jugé la situation dans les secondes précédant la collision», peut-on lire.

Ces déclarations «sont compatibles avec la conclusion du juge selon laquelle l’appelant a agi volontairement», a confirmé le tribunal.

Ce juge de première instance «affirme clairement que la conduite de l’appelant s’écarte non seulement de celle d’une personne raisonnable, mais constitue également un écart marqué par rapport à cette norme», a aussi déterminé la cour.