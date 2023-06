PELLERIN, Annette Théberge



Au CHLSD de St-Augustin-de Beauport, le 13 mai 2023, à l'âge de 89 ans et 3 mois est décédée madame Annette Théberge, épouse de feu monsieur Simon Pellerin. Elle est la fille de feu monsieur Joseph Théberge et de feu madame Anna-Marie Côté. Originaire de Pohénégamook (Sully), elle demeurait à Québec depuis plusieurs années dans le secteur de Saint-Rodrigue.Avec grande tristesse, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcel, Diane (Michel Robitaille) et Aline; ses petits-enfants : Simon Robitaille (Vivian Cheja), Anne Robitaille (Patrick Allard), Jean-Philip Paquet (Véronique Boutin) et Sophie Paquet (Antoine Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Lilianne Allard et Louis-Maël Paquet; ses frères et sœurs : feu Paul-Émile (Laurette Michaud), feu Jeanine (feu Raymond Martin), André (feu Hélène Morin), Yolande (feu Jean-Claude Blier), Marielle (feu Marc-André D'Astous), Lise (feu Paul McKen), Aline (feu Claude Laberge), Jeanne-Paule Asselin (Yvon Plante) et Françoise; ses filleules : Marielle Théberge et Céline Ducas; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pellerin : feu Marie-Ange (feu Cécilien Breton), feu Conrad (feu Alice Morin), feu Yvon (feu Thérèse DeRenpentigny), feu Cécile (feu Ronald Gauthier), feu Madeleine (feu Benoit Ducas), Marie-Paule (feu Marcel Breton), Hélène (feu Roger Blier) et Luce (feu Roger Morin), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 8 juin 2023, de 19 h à 21 h et vendredi 9 juin 2023, de 9 h à 12 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles, Mausolée Marie-de-l'Incarnation. La famille tient à remercier les médecins et le personnel du CHSLD St-Augustin-de-Beauport pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci particulier à son neveu, prêtre et ami Gaétan Ducas. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.