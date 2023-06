PÉPIN MARCOTTE, Rita



Au centre d'hébergement de Saint-Raymond entourée de l'amour de sa fille, le 23 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Rita Pépin, épouse de feu monsieur Charles-Édouard Marcotte, fille de feu monsieur Émile Pépin et de feu dame Ida Bédard. Native de Saint-Raymond, elle a demeuré la majeure partie de sa vie à Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Pépin laisse dans le deuil ses enfants : Christian et Chantal (Louis Blais); ses petits-enfants : Philippe Blais (Rosalie Pelletier) et Charles Blais; ses frères et sœurs : feu Jean-Charles (feu Marie Desrochers), feu Claire (feu Gaston Plamondon), feu Bruno (Jeannine Méthot), feu Jacques (feu Raymonde Desrochers), feu Paul-Émile (Laurienne Légaré), Thérèse (feu Marcel Lambert), feu Henri, feu Léopold (Louisette Jobin), Marc (Lisette Paquet), Micheline (feu Roch Barrette), feu Marcel (feu Solange Hamel), Nicole et Guy (Guylaine Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte : feu Florent (feu Jeanne Gingras), feu Florette (feu Gérard Simard), feu Rita, feu Berthe (feu Ernest Lambert), feu Léopold (Julienne Langlois), feu Charles-Eugène (feu Germaine Marcotte), feu Fernande (feu Jacques Labrecque) et feu Raymond-Marie (feu Marie-Blanche Alain); de nombreux neveux et nièces qui se souviendront de leur tante curieuse, souriante et joyeuse, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille adresse ses remerciements au personnel du centre d'hébergement de Saint-Raymond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec : www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/ / 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3.