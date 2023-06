DIONNE, Jeanine Vincent



Au CHSLD Saint-Brigid's Home, le 18 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeanine Vincent, épouse de feu monsieur Gaétan Dionne. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Fiset et de feu monsieur Albert Vincent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera en l'Église Notre-Dame-de-Lorette (Wendake), 73, Sarenhes, Wendake, Qc G0A 4V0 le samedi 3 juin 2023 de 13h00 à 14h00.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Denis Gingras), Sylvie (Bernard Fouquet), Andrée (Richard Gagnon) et Lise (Robert Fleury); ses petits-enfants : Guillaume (Jennyfer Brousseau), Florence, Audrey, Antoine (Sarah Vickers), Samuel, Félix, Arnaud et Béatrice; son arrière-petite-fille, Victoria; son frère et ses soeurs : feu Madeleine (feu Jacques Rochette), feu Jacqueline (feu René Savard), feu Julienne (feu Jean-Charles East), Lucille (feu William Lewin), feu Jean-Guy (Claire Drolet), feu Céline (feu Bertrand Sirois), feu Pierrette (Jean Plamondon), feu Réjane (feu Yvan Pelletier) et Diane (feu Michel Martel); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD St-Brigid's Home de l'unité prothétique du 4e étage pour leurs soins professionnels et attentionnés, sans oublier la Résidence La Clairière du Boisé de même que Mme Manon Lefrançois pour avoir accompagné Jeanine de façon bienveillante durant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3), 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com