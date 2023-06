LAVOIE, Gilles



À l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 8 avril 2023, est décédé à l'âge de 81 ans et 6 mois, monsieur Gilles Lavoie fils de feu M. Laurent Lavoie et de feu dame Alice Richard. Il demeurait à Québec et était natif de Rivière-Ouelle, Kamouraska.Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances ende 12 h à 13 h 50, suivra leet de là les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses fils et belles-filles: Hugues (Sophie Lévesque), Daniel (Diane Marcotte), sa soeur Gervaise, son frère Gérard (Gracia Belisle), la mère de ses fils Géralda Lebel. Sont aussi affectés par son départ sa bonne amie Laurette Duchesne, les membres de la famille Lebel, ses neveux, ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire exprimer ses sincères remerciements aux membres du personnel soignant du CHU de Québec pour leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer. Don en ligne: www.cancer.ca