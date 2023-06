DROUIN, Rosario



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mai 2023, à l'âge de 89 et deux mois, s'est éteint M. Rosario Drouin, fils de feu Rosario Drouin et feu Georgiana Leteau. Ancien résident de Beaumont, il demeurait depuis plus de 40 ans à St-Agapit dans Lotbinière. Il laisse dans le chagrin son fils André Drouin (Jacinthe Godbout), ses petits-enfants Jean-Michel (Laurie Robitaille), Joanie, feu Pier-Luc et Louis-Charles. Aussi, ses cinq arrière-petits-enfants, Félix, Eliot, Cédric, Aurélie et William. Sont également dans le deuil ses soeurs Gisèle (Desales Beaulieu) Rachel (feu Gilles Carrier) et sa belle-soeur Jeannette (feu Raymond Drouin). Ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et de très bons amis qui lui étaient chers. Nous tenons à remercier sincèrement sa deuxième famille, les enfants de son amie (feu Yolande Sévigny) pour qui il aura été une figure paternelle significative et aimante, Martin, Donald, Richard (Carole Laliberté) et Priscilla Demers (Jean-Noël Champagne, Anthony, Clara, Louis-Philippe et Marie-Joëlle. Un merci tout spécial au personnel du Manoir Bon Séjour où il aura été accueilli et entouré dans la bienveillance. La famille vous accueillera au salon funérairele vendredi 2 juin de 19h à 21h et