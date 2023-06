RAYMOND, Gabriel



À la Maison Paul-Triquet, le 17 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé paisiblement et dans la sérénité l'Adjudant-maître Gabriel Raymond du Royal 22e Régiment, époux en premières noces de madame Lucile McGurk et en secondes noces de sa bien-aimée madame Louisette Tremblay. Il était le fils de feu madame Marie-Anne Ouellet et de feu monsieur Jean-Baptiste Raymond. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : Maurice (Marie Dallaire) et Suzanne (feu Georges Sioufi); ses petits-enfants : Maude Raymond (Jonathan de la Peña), Annie Sioufi (Mgo-Chant Krikorian) et Antoine Sioufi et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Jeanne (feu Albert Cassista), de feu Thomas (feu Jeanne Gallant) et de feu Patrice. Il laisse aussi dans le deuil les enfants de madame Tremblay : Danielle Lajoie (Jacques Cloutier) et Gaétan Lajoie (Louise Goulet); leurs petits-enfants : Nancy Bruyère, Myriam G. Lajoie (Samuel S. Phoenix) et les arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs Tremblay : Gilles (Jeannine Dionnne), Jacques (Jacqueline Caron), Michel (Solange Charest), Monique (Gabriel Bélanger), feu Fernande (René Tremblay), feu Jean-Paul (feu Hermance Tremblay), feu Marcel (Marie-Paule Desbiens), feu Laurent (feu Florence Imbeault) et feu Yves. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement, ses amis de l'Association des vétérans de la Légion Royale Canadienne et ceux des vétérans du Royal 22e Régiment. La famille recevra les condoléancesà 12h30 et suivraet de là au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant et les bénévoles de la Maison Paul-Triquet, pour les bons soins prodigués à monsieur Raymond et l'accompagnement à son épouse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amputés de guerre (606, rue Cathcart, suite 530, Montréal, Qc, H3C 4W6). La famille a confié monsieur Raymond au :