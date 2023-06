SIMARD, Denys



À l'hôpital régional de Portneuf, le 12 mai 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Denys Simard, époux de feu dame Marielle Martel, fils de feu monsieur Maurice Simard et de feu dame Lucille Morin. Il demeurait à St-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale dimanche 4 juin prochain de 19 h à 21 h ainsi queà compter de 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Denys laisse dans le deuil ses enfants : Alain et Karine; ses petits-fils adorés : Dérek, Loïk et Maxime; ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (Claudette Jobin), feu Pierrette (feu Luc Turgeon) et Danielle (Richard Morel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel : feu Jean-Guy, feu René (feu Louisette Moisan), Odette (Gilles Vézina), Micheline (Normand W. Martel), Linda (Herménégilde Drolet), Viviane (Bernard Méthot), Lucie (Serge White), Andrée (Alain Genois) et Julie (Gaston Dupuis); sa filleule Sophie Morel et son filleul Michel Vézina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé et supporté dans cet évènement et dans le cheminement de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : www.coeuretavc.ca / 200-630, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1E4, ou à la Fondation québécoise du cancer : www.fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don / 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3.