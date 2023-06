DUBÉ, Yves



Au cœur de la nature, en pleine forêt à Saint-Aubert, le 26 avril 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé Monsieur Yves Dubé, fils de feu Simone Poirier et de feu Rosaire Dubé. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Marc Cloutier), Mélissa (Guillaume Lachance) et Karine (Michel Morand); ses petits-enfants : Jacob, Olivier, Rosalie, Éliana, Élodie et Félix; ses frères et soeurs : Rachelle (feu Charles Jeannotte), feu Marcelle, feu Pierre-André (Marguerite Caron), Marie-Reine (Jacques Doran), Yolande, Françoise (Jacques Arsenault), Jean-Cyril (Huguette Michaud), Louis-René, Georges (Angèle Gélinas), Lucille (Paul Bélanger), Marguerite-Andrée, Daniel (Céline Chouinard), feu Bruno (Édith Caron) et Benoît (France Gosselin). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses nombreux amis(es).Les membres de sa famille seront présents pour recevoir vos condoléances et vous accueillir à compter de 13h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aidojeunes Internationale, en argent comptant (sur place) ou sur Paypal à l'adresse suivante : https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=DGJQAZNNZ75LN