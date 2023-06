GIGUÈRE, Yves



À la Villa du Moulin, Saint-Joseph-de-Beauce, le 15 mai 2023, à l'âge de 87 ans et 9 mois est décédé M. Yves Giguère, époux de feu Pauline Jolicoeur. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Il était le frère de Lucette (feu Roland Rodrigue), feu Michel (feu Nancy Gray), Marthe (feu Rosaire Jacques), Paul-Henri (Annette Tétreault) et feu Laurent (Murielle Poulin). Il était le beau-frère de feu Sr Rita, feu Victor (Noëlla Fortier), feu Gaston (Ginette Gosselin), feu Jean-Marc (Margot Vaillancourt), feu Monique (feu Paul Voyer), feu Jacques, feu Firmin (Cécile Laurandeau) et feu Paul (Laurette Bizier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la Villa du Moulin pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce (communauté de Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Qc, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/