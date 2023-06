BOUTHILLETTE, Jacques



À Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Bouthillette, époux de madame Lorraine Létourneau, fils de feu madame Cécile Bouthillette et de feu monsieur Armand Bouthillette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :le dimanche 11 juin 2023, de 13 h à 16 h. Outre son épouse Lorraine, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Martin Desnoyers) ; ses petits-enfants : Marie-Gabrielle Asselin et Julien Desnoyers ; sa soeur Colette (feu Marcel Rousseau) ; ses beaux-frères et belles-soeurs : Jean-Guy Létourneau (Véronique Ruel), Michel Létourneau (Lise Renaud) et Nicole Létourneau (Claude Renaud) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant en gériatrie du Pavillon Notre-Dame de l'IUCPQ, ainsi que ses médecins de famille Dr Camille Cadrin et Dr Pierre Dion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.