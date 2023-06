[VIDÉO] Il tire en plein centre-ville de Montréal après avoir reçu une remarque sur sa sacoche masculine

Un jeune montréalais coupable d’avoir tiré sur des passants au centre-ville de Montréal après s’être fait passer une remarque sur sa sacoche masculine Gucci devrait écoper de cinq ans de pénitencier, a-t-il été annoncé à la cour ce jeudi.

«L’homme a sorti un pistolet noir de sa sacoche et le pointe en direction des quatre hommes. Il se déplace dans la rue et fait feu en leur direction», lit-on dans un document de cour déposé au palais de justice de Montréal.

Cette affaire qui illustre la violence armée dans les rues de Montréal depuis quelques années était survenue à l’été 2021. Ce jour-là, Thomas Makdessi, 24 ans, se baladait sur la rue Sainte-Catherine quand un groupe de personnes ont fait une remarque à propos de la sacoche masculine (man purse) qu’il portait à sa taille.

Courtoisie

Il tire et fuit

Selon des victimes, un conflit a alors éclaté, avec Makdessi qui leur aurait proposé de «régler ça» dans la ruelle. Mais ce que tous ignoraient, c’est que l’accusé se baladait avec une arme à feu, et qu’il était sur le point de l’utiliser.

La balle n’a toutefois atteint personne.

«Un impact de balle est localisé dans le phare avant [...] d’un véhicule Hyundai stationné», indique le précis des faits.

Courtoisie

Tout comme le groupe vers lequel il a tiré, Makdessi a ensuite pris la fuite. Le hic, c’est que le secteur est rempli de caméras de surveillance, si bien que les policiers n’ont pas eu de mal à le trouver, d’autant moins que, dans une séquence vidéo, il ne portait pas de masque. Le véhicule qu’il conduisait a également été trouvé grâce à des caméras de surveillance.

Courtoisie

Munitions chez lui

Lors d’une perquisition à son domicile, les policiers ont trouvé une boîte de munitions contenant deux balles, un sac à main blanc de marque Louis Vuitton, 15 permis de conduire ainsi que diverses cartes bancaires et d’assurance sociale, entre autres.

Arrêté et accusé, Makdessi a finalement avoué ses crimes, plaidant coupable notamment d’avoir braqué et déchargé une arme à feu et de possession de documents contrefaits.

Et, à la suggestion de Me Geneviève Boutet de la Couronne et de Me Stéphanie Basso de la défense, il devrait écoper de cinq années d’incarcération. À la demande de son avocate, cette sentence ne sera prononcée qu’en octobre prochain.

À moins que la suggestion des parties ne soit déraisonnable, la juge Silvie Kovacevich devrait l’entériner à ce moment-là.