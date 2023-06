LACASSE DION, Gemma



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 9 mai 2023, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée madame Gemma Dion, épouse de feu monsieur Émilien Lacasse. Elle était la fille de feu Pierre Dion et de feu Alexina Lantagne. Elle était originaire de Honfleur, Bellechasse.La famille accueillera parents et amis à lajour des funérailles de 14h30 à 15h45.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. Madame Dion laisse dans le deuil ses fils Richard (France Tavara), Simon et Martin (Chantal Labonté), de même que son petit-fils Benjamin Lacasse-Morin. Elle était la soeur de Sr Bibiane Dion, n.d.p.s., feu Napoléon (feu Antoinette Lantagne), feu Antonio (feu Jeanne Dutil), feu Ludovic, feu Madeleine (feu Élisée Dutil), feu Marie-Paule (feu Roland Audet), feu Cécile Dion (feu Léo Audet) et feu Gilberte (feu Roland Bilodeau). De la famille Lacasse, elle était la belle-sœur de : Émilienne (feu Émilien Beaudoin), feu Adrienne (feu Camillien Vallières), feu Raymond (Agathe Fortier), René (Ghislaine Turgeon), Alphonse (Denise Fournier), Rose (feu Gérard Laliberté), Irène (feu Raymond Gagnon), Robert (feu Suzanne Roy, Liliane Lemieux) et Simone (Michel Proulx). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel de la Résidence Fleuribel de Honfleur pour les bons soins prodigués. Toute notre reconnaissance va également au personnel du CHSLD de Saint-Isidore qui a veillé avec humanité sur notre mère au crépuscule de sa vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Saint-Benoit-de-Bellechasse (Honfleur), à la Fondation CERVO (fondationcervo.com) vouée à la recherche et aux soins sur le cerveau ou à une cause de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la