BOIVIN, André



À l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 27 avril dernier est décédé monsieur André Boivin. Il était le fils de feu Wilfrid Boivin et de feu Marie-Louise Girard. Outre son épouse madame Réjeanne Marceau, il laisse dans le deuil ses enfants : Karl (Mélissa Poirier) et Sabrina (Marcel Auclair); ses petits-enfants : William, Karel, Selena, Evan, Félycia et Jordan (Papi vous aime). Il laisse également dans le deuil sa sœur feu Nicole, Claudette et son frère Richard (Christiane Paquet); ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec adressé en Cardiologie - Fonds Insuffisance cardiaque et transplantation (2725, chemin Sainte-Foy Québec (Québec) Canada G1V 4G5). La famille désire remercier tout spécialement sa filleule Nathalie pour son dévouement envers M. Boivin. Un remerciement également au personnel soignant du 2e étage du Pavillon Notre-Dame de l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec ainsi que tout le personnel de l'insuffisance cardiaque et transplantation pour les bons soins prodigués.