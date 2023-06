LÉGARÉ, Lise



Le 6 décembre 2022 est décédée paisiblement Mme Lise Légaré à l'âge de 82 ans. Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Josée (Carl) et Julie (Denis), ses deux petits-enfants Marybel et William, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Sa mémoire restera éternelle à travers sa famille et ses amis et nous désirons nous souvenir uniquement du meilleur et de l'amour qu'elle nous a donné si généreusement, indélébile. Notre tristesse est infinie, mais pour elle le début d'une autre vie, auprès de Denis Messier, son défunt mari et de tous ceux qui nous ont quittés trop tôt et qu'elle aimait tendrement. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 13 h à 14 h 30.Ses cendres seront remises à sa famille.