Grosses chaleurs: Quoi faire pour garder la fraicheur chez soi

Les chaudes températures des derniers jours ont probablement infiltré vos logements et les climatiseurs, bien que très efficaces, peuvent parfois se révéler dispendieux. Voici quelques astuces pour s’en passer, et garder son logement au frais.

1. Réduire les sources de chaleur

Les appareils électroniques tels que les ordinateurs ou encore les électroménagers produisent beaucoup de chaleur en fonctionnant. Certains types d’éclairage comme les ampoules incandescentes et halogènes contribuent également à produire de la chaleur dans votre habitation. Préférez alors plutôt les lampes LED, conseille l’organisme indépendant Écohabitation.

2. S’isoler de la lumière et des rayons du soleil

Pendant la journée, fermez fenêtres et rideaux, stores et volets, si vous en avez. En soirée, quand les températures redescendent, ouvrez vos fenêtres, a préconisé de son côté le groupe immobilier Logisco.

3. Créer son propre climatiseur

Placez des bouteilles d’eau congelées devant un ventilateur qui peuvent faire office de climatiseur provisoire et rafraichir la pièce.

4. Étanchéiser la maison

L’une des meilleures solutions pour protéger son intérieur de la chaleur et de bien isoler sa maison dès la construction, où grâce à des travaux. Inspectez les entourages de fenêtres et de portes, les installations électriques et de plomberies, ainsi que les ventilations, a précisé Écohabitation.

L’installation de volets ou de brise-soleils permet de garder votre logement au frais l’été, mais aussi au chaud l’hiver, et donc de réduire la consommation d’énergie.

D’autres astuces sont aussi efficaces comme les plantes grimpantes sur les murs extérieurs, de la peinture blanche, même pour le toit, ou encore de nombreuses plantes sur les balcons. Rajouter des points d’eau peut également contribuer à amener de l’air frais chez vous.

5. Utiliser les ventilateurs

Les ventilateurs ne refroidissent pas réellement la pièce, mais permettent de redistribuer l’air et créer une impression de fraicheur.

6. Suspendre le linge humide

Le linge humide devant un ventilateur ou des rideaux humides pourrait aider à rafraichir la maison, mais il faut surveiller le taux d’humidité. S’il est trop élevé, l’efficacité de cette astuce diminue.