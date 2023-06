J’ai été dépossédé de ma propriété qui a été détruite

Je suis le propriétaire de l’immeuble du 45 rue Sainte-Geneviève qui a été démoli de façon soudaine et surprenante. Je suis résident et commerçant dans le Vieux-Québec depuis plus de 20 ans. Ma famille est installée dans le quartier depuis plus de 40 ans et y exploite toujours des commerces de façon responsable et respectueuse de cet arrondissement unique que nous chérissons.

J’ai acheté l’immeuble rue Sainte-Geneviève pour le rénover, avec ce même soin dont ma famille et moi faisons preuve envers nos immeubles dans ce quartier patrimonial depuis les années 80. Mon intention était de m’établir dans un des logements de l’immeuble, qui avait l’atout d’être un peu en retrait de l’activité touristique que je côtoie quotidiennement.

La pandémie a perturbé les plans. Comme tant d’autres, nous avons vécu la chute d’activités dans nos commerces, les prix pour les travaux se sont envolés, la main-d’œuvre était rare... Valait mieux attendre un certain retour à la normale et reprendre son souffle.

Louis Deschenes

Inspection

En faisant l’une de mes visites régulières dans l’immeuble, le vendredi 19 mai dernier, j’ai constaté la présence d’un léger gonflement, un « ventre-de-bœuf », en façade. Je ne voyais pas de signe d’affaissement, mais j’ai communiqué avec mon ingénieur vers 11h30 ce jour-là pour lui demander de venir examiner cela après le long week-end qui s’amorçait.

Ensuite, j’ai alors cru bon me rendre au bureau d’arrondissement de la ville pour demander un permis de façon préventive, au cas où des travaux devraient, après inspection, être effectués rapidement. J’ai aussi demandé s’il était possible de faire installer des clôtures en façade l’immeuble par mesure de prudence. On m’a alors suggéré de faire la demande en composant le 311, ce que j’ai fait et où on m’a plutôt transféré au 911.

Vingt minutes plus tard, un camion du service des incendies de la Ville est arrivé devant ma propriété. On a demandé la présence d’un ingénieur de la Ville qui est venu sur place. L’ingénieur a fait le tour de l’immeuble. Il a pris des photos. Avant de quitter, il a sollicité un rendez-vous téléphonique en présence de mon ingénieur, lui-même et moi pour le mardi suivant, au retour du congé de la fête des Patriotes, disant vouloir faire le point et voir si des mesures devaient être prises pour assurer la sécurité de lieux. Je ne sentais pas d’urgence dans son ton. Il a ensuite quitté.

Décision brutale

Trente minutes après le départ de l’ingénieur de la Ville, une autre équipe du service de pompiers est arrivée sur les lieux. L’officier en charge de cette nouvelle équipe paraît alarmé, contrairement à l’ingénieur qui l’a précédé. Il demande que soit rappelé sur les lieux, l’ingénieur de la Ville qui venait de quitter. L’ingénieur de la Ville revient donc sur les lieux à la demande de cet officier. Ensemble, ils ont alors eu une discussion d’une dizaine de minutes à laquelle ils ont refusé que je participe ou que j’assiste. Puis, à 19h40, on m’annonce que l’immeuble allait être détruit sur-le-champ et que la décision était définitive. Au nom de la sécurité publique, je n’avais plus un mot à dire. J’étais catastrophé.

En quelques heures, j’ai été dépossédé de ma propriété, qui a été rasée. On ne m’a pas expliqué le danger, on ne m’a pas parlé de travaux d’urgence, on ne m’a pas parlé d’autres scénarios. Pour l’heure, je ne peux que conclure que cette décision était injustifiée et assurément précipitée. Je n’ai jamais souhaité démolir cet immeuble, comme certains l’ont prétendu. Je demeure profondément bouleversé par cette décision brutale et cette démolition sauvage.

D’ici à ce que la lumière soit faite sur cette affaire, vous comprendrez que je ne ferai aucun autre commentaire.

Photo d’archives – Annie T. Roussel / Le Journal de Québec

Jean-François Barré, Propriétaire du 45, rue Sainte-Geneviève, Québec