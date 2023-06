La chanteuse Gabrielle Destroismaisons offre une nouvelle version acoustique de son succès «Et cetera»

Même après 23 ans, « le feu c’est chaud, c’est dangereux » pour Gabrielle Destroismaisons. La chanteuse lancera demain une toute nouvelle version épurée de son succès Et cetera, hymne pop ayant marqué le tournant de millénaire.

C’est dans une formule acoustique – guitare et voix – que les fans pourront redécouvrir la pièce, récemment remise de l’avant grâce à la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et le film Lignes de fuite.

« Je suis hyper contente de cette version épurée. C’est un cadeau que je m’offre pour mes 40 ans et un clin d’œil que je lance à tous ceux et celles qui me suivent depuis maintenant 23 ans ! Je suis privilégiée d’être encore aujourd’hui dans le paysage musical québécois », explique Gabrielle Destroismaisons par voie de communiqué.

ADISQ et platine

Lancée en 2000, la chanson Et Cetera avait propulsé la carrière de la chanteuse, alors âgée de 17 ans. L’album sur laquelle on retrouvait ce succès a été certifié platine (100 000 copies vendues), en plus de permettre à Gabrielle Destroismaisons d’être sacrée Révélation de l’année au gala de l’ADISQ de 2001.

La chanteuse - qui a également pris part aux comédies musicales Notre Dame de Paris et Dracula, entre l’amour et la mort - sera cet été une des têtes d’affiche du spectacle Nos icônes. En compagnie de Camélia Zaki, Alex Simpson et Nicolas Drolet, Gabrielle Destroismaisons fera revivre les succès de Madonna, Céline Dion, Ginette Reno et autres David Bowie au Théâtre Hector-Charland, à l'Assomption.