LABE en fait l’acquisition: le Club Soda change de main

Lieu de diffusion incontournable du Quartier des spectacles, le Club Soda a de nouveaux propriétaires quatre décennies après son ouverture.

La boîte de développement culturel LABE – pour «Let Artists Be» – a annoncé jeudi l’acquisition de la salle indépendante située au carrefour du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine Est.

LABE, qui possède aussi Le Ministère, sur la Main, mais plus au nord, a précisé que le Club Soda continuera de proposer des spectacles d’artistes locaux et internationaux. La salle ouverte en 1982 est aussi le théâtre de conférences et de tournages. Tous les employés demeurent en poste.

Les anciens copropriétaires, Rubin Fogel et Michel Sabourin, sont tristes de se départir de leur bébé, mais heureux d’en assurer la pérennité en le vendant à LABE.

«C’est avec un pincement au cœur et non sans tristesse que nous avons décidé de nous départir, après un mariage qui aura duré près de 40 années, d’un lieu iconique, devenu une véritable institution montréalaise», ont déclaré conjointement Rubin Fogel et Michel Sabourin, cofondateurs et anciens propriétaires du Club Soda, dans un communiqué jeudi.

Les producteurs avaient sauvé le Club Soda d'une faillite certaine en 1983 en s'associant à Martin Després, l'un de ses fondateurs. Puis en 1985, MM. Fogel et Sabourin devenaient copropriétaires de la salle de la rue du Parc, qui a déménagé à son emplacement actuel en l'an 2000.

«Quarante ans dans la vie du Club Soda, c’est près de 10 000 représentations et quelque quatre millions de spectateurs, ont poursuivi les deux hommes d’affaires. C’est beaucoup de moments heureux, mais aussi beaucoup de travail. On [tient] pour acquis, qu’après tant d’années, une salle de spectacle fait partie du décor et que sa pérennité est un fait accompli. Rien n’est plus faux. Maintenir en vie une salle privée est un combat de tous les jours qui passe par la fréquentation du public, principale source de revenu et sa raison d’être. Ce sera maintenant au groupe que dirige Louis-Armand Bombardier d’assurer son avenir tout en maintenant sa mission de demeurer un lieu de découverte dans lequel peut s’exprimer la diversité des genres et des disciplines. Nous sommes plus qu’heureux qu’une entreprise québécoise qui partage nos valeurs et qui est en pleine croissance accepte de relever ce défi.»

LABE, qui existe depuis deux décennies, a profité de cette annonce pour dévoiler sa nouvelle identité visuelle développée avec LG2.

IMAGE FOURNIE PAR LABE

«Je remercie Michel Sabourin et Rubin Fogel, fondateurs du Club Soda, de leur confiance», a dit le président fondateur de LABE, Louis-Armand Bombardier, dans un communiqué.

«C’est un grand honneur pour moi et pour mon équipe de reprendre le flambeau de cette institution demeurée indépendante pendant toutes ces années. Nous espérons contribuer activement à la stabilité de notre magnifique industrie, avec les joueurs en place et ceux à venir, afin que les artistes en sortent toujours plus rayonnants. Bienvenue au Club Soda, bienvenue chez vous», a-t-il ajouté.