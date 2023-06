L’avenir de Patrice Bergeron : tout reste en suspens

L’élimination des Bruins de Boston au premier tour des séries est déjà vieille d’un mois environ et le futur de leur capitaine Patrice Bergeron demeure nébuleux.

D’après le réseau TSN, le Québécois a d’autres priorités que le hockey en tête ces jours-ci, car il deviendra père pour la quatrième fois dans les prochaines semaines. S’il décide de disputer une 20e campagne en carrière dans la Ligue nationale de hockey, il faut s’attendre à un scénario similaire à celui de l’an dernier, quand il avait patienté jusqu’en août avant de confirmer son retour à Boston.

«La suite du dossier reste indéterminée. Les Bruins ne mettent aucune pression sur lui et ils ont tout le temps requis d’attendre sa décision, a indiqué la même source, spécifiant qu’aucune date d’échéance n’a été encerclée au calendrier. Il y a des choses plus importantes dans sa vie, mais éventuellement, il devra trancher.»

Après l’échec des siens aux mains des Panthers de la Floride en ronde initiale, Bergeron a mentionné vouloir aborder le sujet de son avenir professionnel avec ses proches avant de révéler ses intentions.

Le patineur de 37 ans deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet, ayant gagné 5 millions $ en 2022-2023, dont la moitié en bonis de performance. Il a contribué aux succès des siens qui ont totalisé 65 victoires et 135 points pendant la campagne. L’attaquant a récolté 27 buts et 31 mentions d’aide pour 58 points en 78 rencontres et aspire à remporter un sixième trophée Selke, prix remis au meilleur joueur d’avant à caractère défensif du circuit.