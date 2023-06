L’avortement au banc des accusés

Je trouve navrant le fait que tant de gens s’indignent du fait que l’avortement soit remis en cause dans certains États américains ces derniers temps. Je vous le dis sans gêne, je suis contre le fait d’utiliser ce geste radical de tuer un embryon comme moyen de contraception. Au risque de me faire accuser d’être vieux jeu, je pense que la science moderne a donné tellement de moyens aux femmes de se prémunir contre une grossesse pas désirée, qu’elles n’ont pas besoin de ça en plus dans leur coffre à outils.

80 ans et fière d’avoir mis au monde trois enfants

Je ne vois pas non plus l’avortement comme un moyen de contraception. Mais ça ne m’empêche pas de le considérer comme essentiel pour assurer aux femmes de ne pas se retrouver dans l’obligation d’enfanter quand les conditions pour le faire ne sont pas idéales.