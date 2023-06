Le nouvel entraîneur-chef des Capitals veut mener Alexander Ovechkin vers le record

Embauché à titre d’entraîneur-chef par les Capitals de Washington, Spencer Carbery est bien conscient de l’importance de la quête de son attaquant-vedette Alexander Ovechkin et il en fait une affaire personnelle.

Présenté aux médias jeudi, l’ancien instructeur adjoint des Maple Leafs de Toronto aura évidemment le défi de ramener les «Caps» sur la bonne voie après une exclusion des séries éliminatoires cette année, une première depuis 2013-2014. La réussite de cette mission risque d’être conditionnelle aux succès du célèbre capitaine de la formation qui tente de surpasser la marque du plus grand nombre de buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

«Ovi» revendique 822 buts et devra connaître une campagne productive, tout en évitant les imprévus comme des blessures, pour s’approcher davantage de Wayne Gretzky, le meneur avec 894 filets. Ayant enfilé l’aiguille 42 fois durant le dernier calendrier régulier, le Russe constituera un élément clé encore une fois, surtout pour un club qui a fini sous la barre de ,500 en 2022-2023.

«J’ai vu l’excellence d’Ovechkin de près et j’assumerai beaucoup de responsabilités par rapport à la suite. C’est maintenant mon travail en tant qu’entraîneur-chef de le placer dans les situations où il peut récolter les succès», a déclaré Carbery.

La bonne nouvelle dans le clan des Capitals, c’est que leur homme de confiance derrière le banc peut gérer efficacement le talent de haut niveau. À Toronto, il a eu l’occasion de côtoyer les Auston Matthews, Mitch Marner et John Tavares. Il faut croire qu’il a pris quelques notes durant son passage de deux ans chez les Leafs, car il souhaite miser sur un style de jeu agressif pour améliorer l’offensive des siens.

«Selon moi, le rythme ne se limite pas à des gars qui patinent et jouent rapidement. Il faut également le montrer avec et sans la rondelle. C’est d’abord notre pression sur le porteur du disque, celle en zone défensive, notre échec-avant et notre jeu en zone neutre. Puis, il y a nos gestes avec la rondelle. Nous allons constamment évoquer le rythme et l’importance d’évoluer à une cadence élevée. On devra attaquer la surface de jeu, qu’on ait ou non le disque, a-t-il expliqué. Sans la possession, nous aurons à appliquer de la pression pour éventuellement attaquer.»

Expérience dans les rangs inférieurs

Carbery a déjà remporté la coupe Kelly avec les Stingrays de la Caroline du Sud, une équipe de l’ECHL qu’il a dirigée pendant cinq ans. Il est connu au sein de l’organigramme des Capitals, puisqu’il s’est retrouvé à la barre de leur club-école de la Ligue américaine, les Bears de Hershey, durant trois ans. Ce passé professionnel fut un atout aux dires du directeur général Brian MacLellan.

«Le nom de Spencer s’est retrouvé au haut de la liste dès le jour 1, a-t-il admis. Il y avait l’historique et notre niveau de confort à son égard.»