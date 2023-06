Manifestation devant le consulat chinois de Montréal samedi pour dénoncer l’ingérence étrangère

Une manifestation aura lieu samedi devant le consulat chinois à Montréal alors que des membres de la communauté chinoise souhaitent dénoncer « l’infiltration » de Pékin dans la société canadienne.

«Cette manifestation est importante, car nous n’en avons pas eu de ce genre depuis un certain temps à Montréal. Or, nous sommes dans une période cruciale où il faut envoyer un message clair non seulement à la communauté chinoise locale, mais aussi à toute la population», a indiqué au Journal le porte-parole de l’organisation derrière cette manifestation, l’Assemblée des citoyens.

Ce dernier a demandé à conserver l’anonymat pour éviter de subir des représailles politiques. «La menace et l'infiltration du gouvernement chinois, ses actions telles que la surveillance massive, le harcèlement contre les dissidents et l'influence sur la politique canadienne ont non seulement nuit à la communauté chinoise d'outre-mer, mais ont également menacé la démocratie et la société civile du Canada», affirme-t-il.

Le groupe Action Free Hong Kong Montreal sera également présent et son porte-parole, le professeur à la School of Information Studies de l’Université McGill Benjamin Fung, prononcera un discours. La question des présumés postes de police chinois à Montréal y sera notamment abordée.

«En tant que Hongkongais, j'ai un message pour nos participants chinois. Ne laissez pas la République populaire de Chine nous diviser (...) Les deux postes de police de Montréal sont des ONG bien connues dans les communautés chinoises. Des reportages récents dans les médias montrent que ces organismes reçoivent un soutien financier des gouvernements fédéral, provincial et probablement municipal. Cependant, ils sont aussi des collaborateurs du Parti communiste chinois. C'est inacceptable», affirme M. Fung.

L’événement, qui débutera samedi à 15h, vise également à commémorer le massacre de la place Tiananmen, survenu dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, où l’armée chinoise a tué des centaines de manifestants réunis à cet endroit, dont plusieurs étudiants.