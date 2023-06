Meta Verified, une bonne nouvelle ou non pour filtrer la désinformation?

On l’a bien vu sur Twitter, règle générale, les comptes vérifiés sont souvent ceux de conspirationnistes et de ceux qui partagent les contenus des premiers.

Fin avril, Twitter a commencé à supprimer les symboles bleus (Twitter Blue) des comptes précédemment vérifiés qui n'avaient pas payé les 8 dollars mensuels de son programme d'abonnement. Les journalistes, les activistes et les scientifiques, qui utilisaient autrefois la plateforme pour démystifier les fausses informations ou partager les résultats des élections, ont vu leur marque bleue disparaître, peut-on lire sur slate.com et plusieurs sources. À leur place, les symboles bleus servent surtout aux profils de flagorneurs de propagande se plaignant notamment que leurs abonnements à Twitter Blue ne se traduisaient pas par un plus grand engagement sur leurs messages.

La marque bleue, autrefois symbole de fiabilité, est devenue un symbole si nocif que les grands comptes ont non seulement refusé de s'abonner à Twitter Blue – ils n'en voulaient même pas quand Elon Musk le leur a offert gratuitement.

À l’opposé, pour les auteurs de désinformation, cette marque leur procure davantage de poids pour appuyer leurs théories de désinformation. Qu’ils soient de véritables individus ou pas, ce qui compte pour eux c’est leur propagande.

La même vérification d’identité est en voie d’être appliquée dans l’empire Meta, sur Facebook et Instagram.

Le géant des médias sociaux, Meta, démarre les essais de la validation Meta Verified pour « aider les créateurs de contenus à établir leur présence et à construire une communauté plus rapidement sur nos plateformes. Cette offre d'abonnement sur Instagram et Facebook donne aux créateurs un accès plus large à la vérification et au support de compte en anglais et en français dans les prochains jours ».

Meta Verified offre aux détenteurs de compte de valider et de protéger leur identité. Ainsi :

Un badge « vérifié » confirme que vous êtes bien vous et que votre compte a été authentifié à l’aide d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement; Une protection accrue contre l’usurpation d’identité grâce à une surveillance de compte proactive pour déceler les éventuels usurpateurs susceptibles de cibler des personnes dont la communauté en ligne est en pleine croissance; De l’aide personnalisée; Et des fonctions exclusives.

Critères d’éligibilité à Meta Verified

Votre profil Facebook doit au minimum remplir les critères d’éligibilité suivants :

Avoir au moins 18 ans pour être éligible à Meta Verified.

Seuls les profils personnels sont éligibles à Meta Verified pour le moment. Les comptes commerciaux ne le sont pas. L’accès aux avantages de Meta Verified peut être désactivé ou annulé à tout moment si le compte enfreint les Conditions de service ou les Standards de la communauté.

Le profil doit être un profil public ou privé associé à votre nom complet, qui respecte les standards de dénomination et avoir une photo de profil qui comprend votre visage et correspond à votre pièce d’identité officielle.

Votre compte doit respecter les critères d’activité minimaux, comme l’historique des publications précédentes.

L’authentification à deux facteurs doit être activée.

Processus de vérification

On vous demandera de fournir une pièce d’identité délivrée par un gouvernement et, lorsque possible, une vidéo en égoportrait avant d’être approuvé(e) pour un abonnement Meta Verified. Les renseignements sur la pièce d’identité doivent correspondre au nom de profil et à la photo du compte Instagram ou Facebook pour lequel vous effectuez une demande. Une fois votre profil vérifié, vous ne pouvez pas changer votre nom d’utilisateur ni votre date de naissance sur votre de profil sans repasser par le processus d’abonnement et de demande de vérification de Meta Verified.

Prix de Meta Verified

Web mobile/ordinateur (Facebook uniquement) – 15,99 $

iOS – 19,99 $

Android – 19,99 $

L’avenir nous dira assez rapidement si le badge Meta Verified freine ou amplifie les contenus conspirationnistes et autres désinformations sur les plateformes Facebook et Instagram.