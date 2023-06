NBA: les 76ers confirment l’embauche de Nick Nurse

Les 76ers de Philadelphie ont officialisé l’embauche de l’ancien des Raptors de Toronto Nick Nurse comme nouvel entraîneur-chef de l’organisation, jeudi.

Le réseau ESPN avait avancé lundi que le pilote de 55 ans serait l’homme de confiance de la formation de la Pennsylvanie. L’équipe a souhaité la bienvenue à celui qui a mené les Raptors au titre de la NBA en 2019.

«Nick s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs de la NBA et nous sommes excités de l’accueillir à Philadelphie, a déclaré dans un communiqué le propriétaire Josh Harris. Au cours de sa carrière, il a gagné à plusieurs niveaux, notamment sur la plus grande scène quand il a mené Toronto au championnat en 2019. Il est un entraîneur intelligent, innovateur et déterminé qui est ressorti du lot dans notre processus.»

Nurse aura de grands souliers à chausser, puisque Doc Rivers avait bien fait à la barre des 76ers avant d’être étonnement renvoyé après les séries éliminatoires. Lors des trois dernières saisons, les «Sixers» ont maintenu un excellent rendement en saison régulière, mais se sont chaque fois inclinés au deuxième tour éliminatoire.

«Je suis honoré d’avoir été nommé entraîneur-chef des 76ers de Philadelphie, une concession historique dans une ville qui a une longue tradition de succès, a déclaré Nurse. Ce fut un défi amusant de jouer contre ce groupe ces cinq dernières années. Maintenant, j’ai hâte d’entraîner les “Sixers” et de faire ma part pour livrer la marchandise à ce formidable groupe de partisans.»

Nurse a été l’entraîneur des Raptors pendant cinq saisons, montrant un bon dossier de 227-163 pendant cette période. L’équipe de la Ville Reine a raté les séries en 2022-2023.