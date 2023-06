NBA: les Nuggets s’amusent et prennent les devants

Pour la première fois des éliminatoires, le Heat de Miami a perdu le premier match de sa série, jeudi à Denver. Les Nuggets ont triomphé 104 à 93 et ont pris les devants dans la finale de la NBA.

• À lire aussi: Armes à feu: la NBA rendra sous peu sa décision concernant Ja Morant

• À lire aussi: Cet entraîneur de la NBA sera mieux payé que 99,99% des joueurs de la LNH

La bande à Jimmy Butler tentait de devenir la première équipe de l’histoire du circuit à remporter quatre matchs numéro 1 à l’extérieur pendant une même année.

Les Nuggets ont toutefois respecté leur plan de match devant leurs partisans, malgré une pause de 10 jours depuis leur dernier affrontement, et ont muselé Butler, le limitant à 13 petits points.

Le Canadien Jamal Murray, de son côté, n’a rien lâché. Il a récolté 26 points pour prolonger sa série de matchs avec au moins 25 points à six, sa plus longue séquence du genre en carrière.

Son grand complice Nikola Jokic a aussi compris l’importance de la mission, lors du premier duel de l’histoire des Nuggets en finale. Il a réussi un autre triple double ー son neuvième des séries éliminatoires ー, récoltant 27 points, 14 mentions d’assistance et 10 rebonds.

Le Heat a mis presque tous ses œufs dans le même panier en visant surtout le panier du périmètre et a très rarement attaqué la bouteille. La preuve: l'équipe floridienne n’a eu droit qu’à deux lancers francs pendant l’entièreté de la rencontre, le plus bas total de l’histoire de la NBA pour un match éliminatoire.

Les Nuggets, de leur côté, ont donné des maux de tête aux visiteurs grâce à leur offensive diversifiée. Ils ont remporté les trois premiers quarts, se forgeant une avance de 21 points avant le dernier engagement.

Dans une cause perdante, Bam Adebayo a été l’étoile la plus brillante du Heat, amassant 26 points et 13 rebonds.

Michael Porter fils, Jokic et Murray ont tous passé plus de 40 minutes sur le parquet pour les Nuggets.

Le deuxième match de la finale aura lieu dimanche, une fois de plus à Denver.