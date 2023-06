Opération policière : des wax pens vendus à des mineurs

Un homme de Trois-Rivières a été arrêté, jeudi matin, par la Sûreté du Québec en lien avec la vente de cannabis illicite. Il aurait vendu des wax pens à des mineurs, un produit qui se répand à profusion dans les écoles secondaires.

• À lire aussi: Association à la drogue: Bruno Marchand exige que les propriétaires de CHOI Radio X se dissocient des propos de Dominic Maurais

Au total, 35 wax pens ont été saisis par les policiers, en plus d'argent comptant et d'un véhicule, sur la rue Rathier à Trois-Rivières. «La wax pen, c'est un dispositif qui ressemble à une cigarette électronique qui contient du cannabis et souvent à forte concentration», a expliqué la sergente Éloïse Cossette, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Les autorités ont indiqué que l'homme aurait vendu des wax pens près des écoles secondaires, si ce n'est pas même sur le terrain des établissements. Les produits illicites étaient alors destinés à des mineurs.

Abordés à la sortie des classes, des élèves estiment qu'il est très facile de se procurer une wax pen, même à l'intérieur de l'école. «Il y a beaucoup de gens à l'école qui en vendent», a dit une élève. La direction de l'école des Pionniers a d’ailleurs confirmé qu'il s'agit d'un fléau dans l'école. Elle croit aussi que les jeunes consommateurs ne sont pas assez informés sur le produit illicite.

«On a retrouvé des fois dans des analyses des pesticides, d'autres produits chimiques que ces dispositifs-là contenaient», a ajouté la sergente Cossette, qui avertit que ces produits peuvent être très nocifs pour la santé.

Alors que ce genre de substances est présent dans les écoles secondaires, la directrice générale de la Maison Carignan, Valérie Piché, admet avoir des préoccupations.

«On a une préoccupation sur l'accessibilité de la substance d'une part, mais aussi la composition, le mode d'utilisation. (...) Pour l'ensemble des substances, c'est important que les jeunes apprennent à faire des choix, apprennent à dire non, apprennent à se sensibiliser pour faire des choix éclairés», a-t-elle ajouté en rappelant que l’important est de se concentrer sur la prévention et la sensibilisation.

Trois présumés trafiquants de stupéfiants arrêtés

Au même moment où l'homme de 20 ans était arrêté, trois autres perquisitions étaient en cours à Shawinigan. Un logement sur la 112e rue et un autre la rue Boisvert, ainsi qu'une maison sur la rue du Marie-Louise ont été perquisitionnés, en plus de deux véhicules. Trois hommes âgés de 23, 27 et 43 ans ont été arrêtés.

Parmi les saisies, on compte 350 g de cocaïne, plus de 650 g de cannabis et plus de 8000 comprimés de méthamphétamine. Les quatre individus arrêtés jeudi ont été remis en liberté sous promesse de comparaître ultérieurement.