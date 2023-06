Plainte contre Énergir à l’Office de la protection du consommateur

La coalition écologiste Sortons le gaz! a annoncé jeudi le dépôt d’une plainte contre Énergir, alléguant des «représentations fausses ou trompeuses» de la part de l'entreprise québécoise de distribution de gaz naturel.

Les membres de la coalition qui ont saisi l’Office de la protection du consommateur ont déjà accusé l’entreprise de tromper sa clientèle en prétendant pouvoir l’alimenter avec du gaz naturel renouvelable (GNR).

Réfutant cette allégation, Énergir propose à ses clients de convertir 10, 30 ou 100 % de leur consommation de gaz naturel issu de sources fossiles en consommation de biométhane, moyennant une hausse du coût sur la facture.

Le regroupement estime en revanche qu’il est impossible pour un client de savoir s’il brûle bel et bien du GNR ou du gaz naturel classique, vu que les deux produits sont acheminés par le même système de distribution, et ce, même s’il paie jusqu’à trois fois plus cher pour le biométhane.

Dans sa plainte, la coalition Sortons le gaz! réclame à ce que la vérité soit rétablie auprès du public, après les allégations d’Énergir que les consommateurs peuvent choisir la proportion de gaz naturel renouvelable qu’ils consomment.

En plus du payement d’une amende de 100 000 $, le regroupement d’organismes écologistes demande dans sa plainte le retrait de toute représentation publique d’Énergir sur la quantité de GNR injectée dans le réseau de distribution.

«Il est fondamental que les choix des consommateurs puissent s'exercer à l'abri de toutes représentations fausses ou trompeuses», a indiqué dans un communiqué la coalition Sortons le gaz! qui demande à l’Office d’enquêter sur les pratiques commerciales d’Énergir.