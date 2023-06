Plastique dans l’environnement : Il est trop tard pour nettoyer la planète, selon des experts

Du plastique, il y en a partout et les organismes environnementaux s’arrachent les fonds pour pouvoir nettoyer un bout de plage, ou encore une bordure de route. C’est un effort qui est louable, mais selon plusieurs scientifiques, c’est inutile.

À QUB radio, l’animateur Philippe-Vincent Foisy s’est entretenue avec Pascale Fabre. Elle est chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France et directrice du laboratoire Polymères et Océan. Selon elle, ramasser les déchets est important, mais malheureusement, le véritable problème, c’est le micro plastique... et il n’y a rien à faire.

«On le respire, il y en a dans les sols, a déploré la scientifique. Tout ce qui est déjà là, on va le garder pour des milliers d’années.»

La scientifique Pascale Fabre explique cette importante problématique à l’émission de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

Devant un constat aussi grave, on peut se demander ce qu’on peut faire pour limiter les dégâts. Selon Mme Fabre, ce sont les producteurs de plastique qui ont une partie de la solution entre leurs mains.

Il faut savoir qu’il y a plus de 4000 compositions de plastique dans le monde. Tous ne sont pas recyclables. Pour certains, leur formule chimique n’est connue que des fabricants, donc ils sont encore plus difficiles à récupérer. Idem pour ceux qui contiennent une importante coloration. Une entrevue qui ouvre les yeux sur une problématique qui affecte l’humanité tout entière.