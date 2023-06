Tramway: Claude Villeneuve veut entendre le maire

Inquiet du possible retard dans la réalisation du tramway, Claude Villeneuve réclame que le maire Marchand sorte publiquement pour « rassurer » la population.

C’est ce que le chef de l’opposition à l’hôtel de Québec a soutenu, jeudi après-midi, en point de presse.

Sa sortie intervient au lendemain de la publication d’un texte de Radio-Canada dans lequel il était affirmé que la mise en service du tramway au printemps 2029 est de nouveau menacée à cause du report de quelques semaines du dépôt du dossier d’affaires par la Municipalité.

« Est-ce vrai? Si c’est faux, il faudrait que le maire donne l’heure juste », a soutenu M. Villeneuve en regrettant « une impression de flottement » et « un manque de clarté » dans ce dossier. Selon lui, tout retard peut conduire à une augmentation des coûts du mégaprojet et à rendre l’acceptabilité sociale « fragile et vulnérable ».

Jeudi matin, à l’Assemblée nationale, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, n’a pas confirmé de retard du projet et a parlé d’une question «purement hypothétique». «C’est présumer des choses qui vont peut-être éventuellement arriver.» Le gouvernement va étudier le dossier d’affaires attentivement, a-t-il affirmé, sans donner d’échéancier.

Le cabinet du maire n’a pas souhaité réagir aux informations de Radio-Canada.

Coupure de 5 à 6 km du tracé?

De son côté, Patrick Paquet, chef d’Équipe priorité Québec (EPQ), s’est dit convaincu que la prochaine annonce du maire de Québec, dans les prochaines semaines, sera de « retrancher cinq à six kilomètres » du tracé de 19,3 km du tramway.

D’après lui, le tracé du tramway serait coupé à partir du secteur de l’avenue Cartier et n’irait pas plus à l’est de la ville. La suite du tracé, jusqu’au terminus D’Estimauville, ne serait réalisée que lors d’une deuxième phase du tramway, croit savoir M. Paquet.

Ce dernier a dit détenir son information d’une « source béton » qu’il a toutefois refusé de nommer.

Au cours des dernières semaines, le maire Marchand et le bureau de projet du tramway ont catégoriquement nié, à plusieurs reprises, avoir l’intention de couper dans le tracé.

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon, bureau parlementaire