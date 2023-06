Un attrapé exceptionnel de «KK» dans la victoire des Jays

Les Blue Jays de Toronto en ont donné pour leur argent aux spectateurs venus les voir au Rogers Centre, jeudi. Non seulement les favoris de la foule ont remporté 3 à 1 cette partie contre les Brewers de Milwaukee, mais Kevin Kiermaier est aussi venu voler le spectacle.

L’avance de 3 à 0 des siens en deuxième manche a donné des ailes au voltigeur. La frappe d’Andruw Monasterio semblait se diriger dans le champ droit près de la clôture, mais Kiermaier s’est étendu de tout son long en plongeant pour capter la balle. Même la glissade qui a suivi sur la terre battue a semblé gracieuse.

À la manche précédente, Bo Bichette et Matt Chapman avaient inscrit tous les points des Jays à l’aide de longues balles. Le joueur d’arrêt-court mène d’ailleurs l’équipe avec ses 12 circuits et 39 points produits.

Le reste de la rencontre a été l’affaire des lanceurs. Kevin Gausman (4-3) y est allé d’un excellent départ de six manches et deux tiers, passant 11 frappeurs dans la mitaine. Il n’a permis que cinq frappes en lieu sûr et deux buts sur balles aux Brewers.

Le releveur canadien Jordan Romano y est allé de son 13e sauvetage de la saison. Il a accordé un point à Milwaukee en neuvième manche quand Brian Anderson a fait marquer Rowdy Tellez sur une balle à double jeu.

Du côté des Brewers, le Québécois Abraham Toro est resté sur le banc pendant tout le match.

Les Blue Jays (30-27) ont remporté leurs deux dernières séries, ayant précédemment gagné deux parties sur trois contre les Twins du Minnesota. Ils retourneront brièvement sur la route pour affronter les Mets de New York trois fois à partir de vendredi.

Trois victoires de suite

Justement, les Mets étaient au Citi Field pour vaincre 4 à 2 les Phillies de Philadelphie. Les New-Yorkais ont balayé les honneurs de cette série de trois rencontres.

Max Scherzer (5-2) a été l’un des artisans de cette belle victoire de l’équipe locale en lançant pendant sept manches. Après un début de match bafoué, les Mets ont fait preuve de plus de fiabilité en défensive, pendant que l’artilleur retirait neuf frappeurs sur des prises.

Les Phillies ont mis deux points au tableau rapidement en raison de leur approche agressive. Trey Turner et Bryce Harper ont tenté au même moment de voler un coussin et sous l’effet de la panique, le receveur Francisco Alvarez a complètement raté son relais. Turner a marqué, puis Harper, qui s’était arrêté au troisième but, a été poussé à la plaque par le ballon-sacrifice de Nick Castellanos.

Jeff McNeil et Mark Vientos ont répliqué avec un point chacun pour New York, mais c’est le circuit de deux points de Mark Canha en quatrième manche qui a fait la différence.

Même s’ils montrent le même dossier que les Jays, les Mets (30-27) occupent le deuxième rang de la section Est de la Ligue nationale. Toronto est pour sa part quatrième dans l’Est de l’Américaine.