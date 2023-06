Une dizaine de nouvelles victimes de «l’ami» des jeunes consommateurs de drogues du Vieux-Hull

Bien connu des adolescents dans le Vieux-Hull, à Gatineau, «l’ami» des jeunes consommateurs de stupéfiants qui aurait agressé sexuellement une fille fait face à de nouveaux chefs d’accusation, alors qu’une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées.

Marcel Bertrand, 55 ans, avait été arrêté en avril dernier pour diverses infractions de nature sexuelle.

Le quinquagénaire était bien connu dans le centre-ville de Hull comme étant quelqu’un qui aimait consommer des stupéfiants avec des jeunes du secteur.

Or, c’est dans ce contexte qu’il en aurait profité pour agresser sexuellement une adolescente.

À la suite de l’arrestation de Marcel Bertrand, la police de Gatineau était d’avis que le suspect avait sans doute fait davantage de victimes, mais que celles-ci n’avaient pas encore rapporté l’événement.

Les autorités avaient vu juste: depuis la médiatisation de l’affaire, pas moins d’une dizaine de nouvelles présumées victimes ont communiqué avec les policiers pour raconter leur mésaventure avec Marcel Bertrand.

«Toutes les informations reçues ont été vérifiées et validées par les enquêteurs et, à ce jour, plusieurs victimes ont été rencontrées. Jusqu'à présent, cinq dossiers ont mené à des dépôts d'accusations de contacts sexuels et d'agression sexuelle», a fait savoir la police de Gatineau dans un communiqué.

Les crimes reprochés à Bertrand se seraient produits entre 2007 et 2022.

Marcel Bertrand a de nouveau comparu le 26 mai, au palais de justice de Gatineau, où de nouveaux chefs d’accusation ont formellement été déposés contre lui.

Malgré les récents développements dans l’enquête, les autorités croient que Marcel Bertrand pourrait avoir fait encore plus de victimes.

D’ailleurs, comme il pourrait être un agresseur sexuel en série, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée dans cette affaire.

Toute personne qui aurait été victime de Marcel Bertrand est invitée à communiquer avec la police de Gatineau, au 819 243-4636, option 5.