CARON, Raymond

Raymond Caron est décédé à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 18 mars 2023 à l'âge de 95 ans. Il était le fils de feu monsieur Camille Caron et de feu dame Hélène Blanchet. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Geneviève Garant), Marcelle (Laurent Hamel) et Louise (Marcel Deschênes), ses petits-enfants : Emmanuel, Vincent, Christophe et Ariane Caron-Garant ; Audrey et Francis Hamel ; Gabriel, Joanie et Marilou Caron-Deschênes, ses arrière-petits-enfants : Philippe, Anthony, Roméo, Victoria et Maxence, ses frères et soeurs : Rita, Marie-Jeanne, Pauline, Paulette, Roland, Hervé et Yvon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, son épouse Lauréanne, sa fille Line ainsi que ses frères et soeurs Roger, Thérèse, Lucien, Gertrude, Étiennette, Paul et Philippe. Remerciements sincères aux différents intervenants de La Cité des Étoiles de Sainte-Croix et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués à M. Caron. La famille vous accueillera à laBeaudoin, Ferland, Dupuis Ltée240, rue de la Fabrique, Ste-Croixà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis : 143 rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1, site internet : https://fhdl.ca/faire-un-don/