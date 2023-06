5 vins pour votre party de homard

Reconnu pour sa chair au goût fin et délicat, le homard peut transformer des recettes simples en grand festin.

La saison qui a débuté au début du mois de mai se poursuit habituellement jusqu’au mois d’août, mais c’est surtout en mai et en juin que le crustacé est à son meilleur au Québec. Bonne nouvelle : selon le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, la saison devrait être bonne.

On le mange bien sûr cuit, bouilli dans l’eau salée. On peut l’acheter déjà cuit. Dans tous les cas, on peut le conserver au frigo entre deux et trois jours. Autrement, il est préférable de congeler sa chair décortiquée, qu’on pourra garder idéalement pas plus de deux mois afin de conserver un maximum de saveur et de fraîcheur. Que ce soit nature, avec beurre et citron, en salade, en guédille, sur des crêpes, au BBQ ou façon Termidor, il faut lui faire honneur et ouvrir une belle bouteille de blanc. En voici cinq qui pourront magnifier votre prochain homard.

Jean-Michel Giboulot, Savigny-lès-Beaune 2020

France 13 % - Bio | ★★★★ | $$$$1/2 | 50,50 $

Code SAQ : 15042721

Situé à Savigny-lès-Beaune, au nord de la Côte de Beaune, le Domaine Jean-Michel Giboulot compte une douzaine d’hectares de vignes situées sur plusieurs belles appellations. Conduit depuis 1996 par Jean-Michel, troisième génération de Giboulot, le domaine est passé en bio à partir de 2010. Vinifications traditionnelles, peu d’intervention en cave, utilisation de l’inox et très peu de bois neuf. Il en ressort un super chardonnay au nez complexe de melon, poire, pêche, amande fraîche, et une touche d’agrume. Bonne densité en bouche avec une impression beurrée couplée à une acidité à la fois fine et vibrante. Finale soutenue, saline et fumée. Absolument délicieux.

William Fèvre Chablis Les Champs Royaux 2020

France 12,5 % | ★★★1/2 | $$$ | 34,75 $

Code SAQ : 276436

Didier Séguier, talentueux œnologue qui dirige le domaine William Fèvre depuis 1998, est passionné et minutieux. Il s’assure de préserver la démarche qualitative de respect des terroirs au centre de l’histoire de ce grand domaine. La cuvée Champs Royaux a été créée spécifiquement pour l’Amérique du Nord. Les raisins proviennent surtout du négoce avec 30 % de vignes du domaine. Le 2020 offre un côté aérien surprenant, une matière tendre et délicate s’articulant autour d’une acidité et des amers de qualité. Finale saline et fruitée qui tranchera à merveille dans la chair du homard.

Muga, Blanc 2021, Rioja

Espagne 14 % | ★★★ | $$ | 20,25 $

Code SAQ : 860189

Il n’y a pas que le chardonnay qui puisse faire des merveilles avec le homard. Ici, le viura, avec un élevage en partie en barrique, montre une richesse, une densité et une acidité qui se marieront parfaitement à la chair du cardinal des mers. L’ajout d’un soupçon de malvoisie apporte des notes exotiques de papaye et d’ananas. Sec, droit et de bonne persistance avec des accents de poire et un boisé discret. Toujours une valeur sûre chez Muga.

Domaine Buisson-Charles, Hautes Coutures 2020, Bourgogne

France 13,5 % | ★★★★ | $$$$1/2 | 52,75 $

Code SAQ : 14685101

À défaut de pouvoir se payer du meursault ou du puligny-montrachet avec votre homard (le meilleur accord au monde !), rabattez-vous sur ce magnifique chardonnay de la famille Buisson-Essa. Habilement vinifié par Louis Essa, qui suit les traces de son père Patrick, le vin est élaboré à partir de vignes autour de Meursault. Un blanc mûr et concentré tout en étant axé sur la pureté. Charnu, presque onctueux, il bénéficie d’une bonne acidité, ce qui apporte un équilibre surprenant. Il pourrait faire la barbe à bien des meursaults villages vendus le double du prix.

Herdade, Monte Da Cal 2021, Alentejo

Portugal 13 % | ★★1/2 | $1/2 | 15,45 $

Code SAQ : 15038722

Plus grande région viticole du Portugal, l’Alentejo est très sec et bien chaud, ce qui rend la production de vin blanc moins évidente, sauf si on se déplace vers la côte Atlantique où le climat est plus tempéré. À cet endroit, l’antao vaz et l’arinto, deux cépages comptant pour près de la moitié de l’assemblage de ce vin, peuvent apporter de la rondeur et de la fraîcheur, un peu comme le ferait le chardonnay. L’avarinho et le viognier ajoutent un côté floral et l’amertume à l’ensemble qui se montre fort agréable. Tout ça pour 15 $ et des poussières.

