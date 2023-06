7 tables champêtres où manger cet été

Si vous prenez la route du Québec cet été et que vous êtes un brin épicurien, il faut noter ces tables champêtres !

Ces endroits vous accueillent dans un lieu aussi charmant que ludique, où la terre et la table ne font qu’un.

Des légumes cueillis à quelques mètres de vous puis savamment apprêtés, viandes élevées à même la ferme (ou la voisine !) dont le processus d’élevage rend véritablement honneur à la bête, le tout, dans un lieu absolument bucolique qui vous fera rapidement oublier la ville (et vos tracas).

Ces expériences gastronomiques sont de véritables contacts privilégiés à la fois avec la nature, que des humains passionnés.

Petit conseil, assurez-vous de réserver plusieurs semaines à l’avance !

Bika

Photo Daphne Caron

L’histoire d’amour avec le Québec et son terroir est loin d’être terminée pour la cheffe Fisun Ercan, elle qui a permis aux Montréalais de découvrir la richesse de la gastronomie turque avec son restaurant Su. Aujourd’hui, pour renouer avec sa cuisine d’une fraîcheur immuable, on doit prendre la route de la Montérégie en direction de sa ferme Bika, où, en saison, elle propose une expérience « de la ferme à la table », inspirée de son enfance, alors que la saisonnalité des produits et la nature dictaient ce qui était au centre de la table.

Les réservations ouvrent chaque 20e jour du mois, pour le mois suivant. N’oubliez pas d’apporter votre vin, cidre ou bière !

▸ bika.farm

▸ 980 Chemin du Grand Bernier, Saint-Blaise-sur-Richelieu

Espace Old Mill

Photo fournie par Espace Old Mill

Chef de file et précurseur en agriculture biologique dite « bio-intensive », le jardinier-maraîcher Jean-Martin Fortier, fondateur de La Ferme des Quatre-Temps, ajoute une célébration de l’agriculture et de la culture en offrant une expérience immersive « du jardin à la table ». En inaugurant l’Espace Old Mill, les visiteurs pourront profiter d’un repas à partir d’ingrédients 100 % locaux, dont la majorité des légumes proviendra de la ferme Old Mill. Une coquette auberge de quatre chambres lumineuses (vue sur la ferme) est aussi mise à la disposition pour les invités souhaitant terminer leur séjour à la ferme. L’expérience est offerte du mercredi au samedi soir.

▸ espaceoldmill.com

▸ 7 Chemin Caleb Tree, Stanbridge East

Le Mangeoir

Photo fournie par Le Mangeoir

À la fois ferme agrotouristique, Bed & Breakfast et table champêtre, Le Mangeoir est le projet d’un couple passionné d’agriculture et de restauration (lui chef et elle organisatrice d’événements), qui ont fait ni un ni deux en créant leur projet de rêve : un restaurant à même la ferme où l’ensemble des ingrédients proviennent de leur terre. Chèvre, bœuf, canard et poulet élevés de manière durable, premiers radis du printemps, concombre, épinards, betteraves et tomates cueillis à pleine maturité avant d’être savamment apprêtés pour atterrir sous vos yeux...

Pour une évasion complète, quatre chambres entièrement équipées sont aménagées à l’intérieur de la maison. Table de billard, piscine creusée et petit déjeuner avec les œufs frais du matin même inclus !

▸ lemangeoir.com

▸ 6004 Chemin Ridge, Saint-Anicet

Les Mal-Aimés

Photo fournie par Les Mal-Aimés

Les Mal-Aimés est la somme obtenue lorsqu’un jardinier enthousiaste (ou déchaîné) prenant autant soin de sa terre que de sa maison (et même plus !) rencontre un chef passionné qui a toujours prôné la cuisine « hyper » locale à son restaurant phare L’Empreinte, à Sherbrooke. Cette table gastronomique rend donc honneur aux légumes et fruits cultivés sur place — additionnée à quelques protéines d’éleveurs voisins —, à travers un menu dégustation décliné en 10 services. Les invités prennent place dans une « grange » chic et rustique complètement rénovée et entièrement vitrée, vue sur les champs. On y promet une cuisine raffinée sans trop dénaturer le produit, où le feu de bois sera l’élément de cuisson principal. Une expérience qui promet !

Réservations requises, directement sur le site web.

▸ jardinierdechaine.ca/mal-aimes

▸ 429, route 253, Cookshire-Eaton

Les Cocagnes

Photo fournie par Les Cocagnes

Les Cocagnes est un projet agroécologique collectif situé à Frelighsburg, dans la région de Brome-Missisquoi, complètement unique en son genre. L’immense terre de 40 acres est le berceau de nombreux petits projets agricoles, dont l’objectif est de faciliter le démarrage de petites entreprises à échelle humaine, toujours en respectant les écosystèmes naturels. En plein milieu de cette ferme se trouve une table champêtre ouverte au public tous les samedis et dimanches soir du 17 juin au 25 septembre, accueillant chaque fin de semaine un.e différent.e chef.fe provenant des quatre coins de la province.

Ces derniers élaboreront un menu presque exclusivement avec les ingrédients récoltés sur la terre, tout en y mettant leur propre touche personnelle. La programmation est déjà annoncée ; peut-être que le chef de votre restaurant préféré sera en prestation !

▸ lescocagnes.ca/table-champetre

▸ 33 Chemin de Dunham, Frelighsburg

Au Pâturage

Photo fournie par Au Pâturage

À mi-chemin entre Trois-Rivières et Drummondville, plus précisément à Sainte-Perpétue, se cache un endroit où la ferme et la table ne font qu’un. Au Pâturage est un espace gourmand où jardiniers passent le relais à une cheffe et sa petite brigade en cuisine, spécialement conçue pour recevoir des invités à y vivre une expérience agrotouristique qui nous fait déconnecter, tout en reprenant contact avec la nature. Du jeudi au samedi soir, ainsi que le samedi et le dimanche pour le brunch, les différents menus dégustation sont préparés en grande partie avec les récoltes du jardin de 3 acres derrière le restaurant, tandis que les protéines, fromages et autres ingrédients proviennent d’artisans de la même région, le Centre-du-Québec.

C’est la cheffe Chloé Ouellet, que nous avons pu voir à l’émission Les Chefs ! en 2019, qui chapeaute avec brio ce projet.

▸ aupaturage.com

▸ 2581, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue

Parcelles

Photo tirée d’instagram, @lecuisinomane

Si vous êtes de passage dans la région des Cantons-de-l’Est cet été, un petit arrêt pique-nique à la ferme Parcelles pourrait possiblement devenir le clou de vos vacances. Du vendredi au dimanche, de midi jusqu’au coucher du soleil, le chef et jardinier Dominic Labelle avec sa belle équipe vous attend avec une grosse dose de bonheur : pizza cuite au four à bois artisanal, une série de plats de légumes du jardin, le tout à déguster directement dans le champ, vue d’un côté sur le mont Orford, puis le lac Memphrémagog de l’autre. C’est un moment particulièrement privilégié où l’on peut dire merci à la vie, tout en descendant une bonne bouteille de vin, qui, elle aussi, fait du bien à la nature.

▸ parcellesaustin.com

▸ 21 chemin Taylor, Austin

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com