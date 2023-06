À Chicago, il est impossible d’acheter un chandail de Connor Bedard... pour le moment

Dans la Ligue nationale de hockey, la sélection de Connor Bedard par les Blackhawks de Chicago au premier rang du prochain repêchage constitue un secret de Polichinelle, mais les partisans de l’équipe souhaitant déjà afficher leur soutien à l’enfant prodige doivent patienter.

Comme l’a relaté le site The Athletic, il est impossible de se procurer un chandail numéro 98 de l’attaquant ayant évolué avec les Pats de Regina, dans la Ligue junior de l’Ouest, au cours des trois dernières campagnes.

Certes, les Hawks sont très heureux d’avoir vu leur nombre d’abonnements de saison grimper en flèche depuis leur victoire à la loterie de l’encan amateur, le 8 mai. Cependant, des raisons bien précises les empêchent de vendre des objets à l’effigie de leur futur joueur : d’abord et avant tout, il ne fait toujours pas partie de leur organisation.

«Des amateurs ont tenté d’acheter des dossards personnalisés des Blackhawks avec le numéro 98 et le nom de Bedard. [...] Certains semblent avoir réussi, sauf que la plupart des gens ont échoué, particulièrement à la boutique officielle et sur le site internet de Fanatics. [...] Ils reçoivent le message suivant : “Nous ne pouvons personnaliser cet article avec le texte que vous avez indiqué. Essayez avec une entrée différente”», a indiqué la source en question.

«Techniquement, les Blackhawks et la LNH ne peuvent vendre des chandails de Bedard, puisqu’il n'y a aucun contrat, nom, image et profil en place. À moins de prouver que votre nom de famille est Bedard et que votre numéro préféré est le 98, vous devrez sûrement attendre que les Blackhawks le repêchent.»

Le grand moment est attendu le 28 juin, jour de la tenue de la première ronde du repêchage au Bridgestone Arena de Nashville.