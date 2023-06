Caméra dans une école primaire de Gatineau: la mère de l’accusé ne reconnaît pas son fils

La mère du jeune homme de 18 ans qui aurait placé une caméra dans la salle de bain d’une école primaire de Gatineau est complètement sous le choc et peine à croire que son «p’tit gars à maman» ait pu faire une telle chose.

«Mon fils est un enfant parfaitement normal et intelligent», lance la femme, dont nous tairons le nom pour lui éviter des représailles. «Je n’arrive pas du tout à croire qu’il ait fait une telle chose.»

Matthias Deschênes a été formellement accusé vendredi après-midi de tentative de production de pornographie juvénile, de voyeurisme et d’introduction par effraction au palais de justice de Gatineau. Il a été libéré sous conditions, notamment de ne pas s'approcher d'une école ou d'un endroit public où pourraient se trouver des enfants.

Le jeune homme est un ancien élève de l’école primaire l’Oiseau Bleu, là où la caméra a été découverte jeudi vers 10h. Il vit tout près de l’établissement scolaire, soit à moins de 700 mètres, et n’a aucun antécédent judiciaire. On l’a arrêté chez lui, jeudi vers 18h, après avoir vraisemblablement découvert des liens entre lui et la caméra.

Pas un employé de l’école

Deschênes fait des études collégiales et possède un travail, mais celui-ci n’a aucun lien avec l’école primaire.

«C’est un p’tit gars à maman exemplaire, dit sa mère. Il n’a jamais eu de comportement du genre. C’est un p’tit gars super gêné. Je ne comprends pas du tout. Ce n’est pas mon fils. Je suis traumatisée.»

Celle-ci croit qu’un autre garçon de son entourage, qui traîne une bien mauvaise réputation, pourrait être à l’origine de ce crime. Or, pour l’instant, aucune autre arrestation n’a été faite.

Dissimulée dans le plafond

La caméra a été découverte par un groupe de jeunes filles qui étaient dans la salle de bain en matinée. L’appareil avait été dissimulé dans le plafond au-dessus d’une cabine de toilette. La salle de bain en question se trouve au deuxième étage de l’établissement et est principalement fréquentée par les fillettes les plus âgées.

«En ce moment, rien n’indique que les images qui auraient pu être enregistrées par l’appareil ont été consultées ou partagées par le suspect», a indiqué l’agent Patrick Kenney, porte-parole de la police de Gatineau.

«C’est dégueulasse»

Si du soutien psychologique a été déployé à l’école primaire vendredi, les parents des élèves avec qui Le Journal s’est entretenu sont loin d’être rassurés.

«Je suis fâché et sous le choc, dit Steeve Corbin-Lalonde, dont la fillette de 10 ans fait partie du groupe ayant découvert la caméra. C’est dégueulasse, ça me lève le cœur de penser que quelqu’un ait envie de visionner ça.»

Les enquêteurs tenteront notamment de déterminer comment le jeune homme a pu s’introduire à l’intérieur de l’école, considérant que toutes les portes sont censées être verrouillées.

«Je ne comprends même pas comment ç’a pu se produire, dit Vanessa Gunville, dont la fille de 7 ans fréquente l’établissement. Il faut passer par le secrétariat pour entrer et ils doivent t’identifier. Tu ne peux pas circuler dans l’école comme ça pour le fun, c’est sécurisé.»

Rappelons qu’il y a quelques semaines, un incendie avait pris naissance dans une autre salle de bain de cette même école. L’enquête avait démontré que le brasier avait été allumé par deux élèves. La police confirme toutefois que les deux événements n’ont aucun lien entre eux.