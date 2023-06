Ce qu'on pense du nouvel album des Foo Fighters: le deuil leur va si bien

Personne ne tombera pas de sa chaise en constatant que le fantôme de Taylor Hawkins, mort subitement en mars 2022, hante le nouvel album des Foo Fighters d’un bout à l’autre. L’enjeu était plutôt de savoir si la perte de leur batteur allait couper l’élan de Dave Grohl et sa bande ou leur donner des ailes.

Heureusement, c’est la deuxième option qui prévaut. Onzième album des Foo, But Here We Are est une admirable collection de dix chansons de deuil qui évite, d’un strict point de vue musical, l’apitoiement sur son sort.

À peine 14 mois après la perte de Hawkins, rebondir avec ce qu’on peut qualifier de meilleur album du groupe depuis Wasting Light en 2011, est aussi inespéré que remarquable. C’est la façon des Foo Fighters de dire à tout le monde que ça fait encore mal, mais la vie continue.

Ou, pour citer Félix Leclerc, c'est grand la mort, c'est plein de vie dedans.

De la vie, il y en a dès les premières secondes. Avec un Dave Grohl qui évoque le coup de masse dans le front qu’il a reçu en apprenant le décès de son grand ami (« c’est arrivé si vite, c’est sorti de nulle part »), Rescued lance l’album sur les chapeaux de roues grâce à son rock musclé et son refrain fédérateur taillé sur mesure pour les arénas.

Il n’est guère surprenant qu’elle figure à l’horaire des premiers concerts de la tournée des Foo Fighters, qui s’arrêtera au Festival d’été de Québec, tout comme la suivante, Under You, sortie du même moule et tout aussi efficace.

Le cœur brisé

À l’opposé, la mélodie synth-pop de Hearing Voices, Nothing At All et Show Me How, dans laquelle Grohl est soutenue au chant pas sa fille Violet, affichent plus de subtilités dans la composition et font un usage dosé des guitares traditionnellement rugissantes des Foo Fighters.

Vulnérable et le cœur brisé, Dave Grohl, qui aussi perdu sa maman Virginia en août 2022, propose une ballade poignante à propos de son amitié perdue sur The Glass, où il confie qu’il « avait une personne qu’il aimait et juste comme ça, je dois vivre sans lui ».

Des maillons faibles ? Disons la pièce-titre et Beyond Me, deux morceaux qui se fondent dans le décor et qu'on n'oubliera vite.

L’esprit des années 1990

Portés aux nues dans les bouillonnantes années 1990 pour le rock alternatif, les Foo retrouvent l’esprit du passé dans le segment final de l’album.

D’abord, pendant dix bonnes minutes, l'épique The Teacher, intitulée ainsi parce que la mère de Grohl exerçait la profession d’enseignante, puise dans les ingrédients qui ont construit le son des Foo Fighters en alternant entre envolées fulgurantes et moments de tranquillité.

« Repose-toi, tu peux te reposer maintenant », chante enfin Dave Grohl à son ami Taylor Hawkins en guise de déchirant point final dans la dépouillée Rest.

