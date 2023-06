Cinq arbitres canadiens à la Coupe du monde féminine, dont quatre femmes

Canada Soccer a annoncé vendredi que cinq officiels canadiens participeraient à la Coupe du monde féminine qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande le mois prochain.

Outre Drew Fischer, qu’on voit dans la Major League Soccer, on retrouve quatre femmes, soit l’arbitre Marie-Soleil Beaudoin qui est établie à Halifax mais qui a grandi au Québec, l’assistante Chantal Boudreau de Saskatoon, l’arbitre Myriam Marcotte de Québec et l’Ottavienne Carole Anne Chénard qui sera d’office à la vidéo.

Pour Marcotte, il s’agira d’une première expérience après une participation à la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en Inde l’an dernier.

Beaudoin a quant à elle officié lors de la Coupe du monde féminine de 2019 et aux éditions 2016 et 2018 de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans.

Boudreau a de son côté été appelée pour la Coupe du monde féminine de 2019 et pour les Coupes du monde féminines U-20 de 2016 et 2018 tandis que Chénard est la seule à avoir participé à une Coupe du monde féminine. Elle y a participé en 2011 et 2015. Elle a aussi goûté aux Jeux olympiques en 2012 et 2016.

Avec les hommes

Réunies lors d’une visioconférence sur Zoom vendredi, les quatre femmes, toutes francophones, ont parlé de leur expérience au sein de la Première ligue canadienne (PLC) comme d’un bon pivot pour se préparer au tournoi féminin.

«Officier en PLC nous permet de nous améliorer, c’est une belle expérience qui nous permet d’arbitrer à la maison avec un bon niveau de jeu», précise Myriam Marcotte.

La préparation physique des arbitres ressemble à ce que les joueurs font, c’est pourquoi elles ont besoin des répétitions dans un circuit comme la PLC.

«La PLC nous offre un environnement professionnel, nous avons la pression de rendre les bonnes décisions chaque semaine et c’est le genre de pression que nous aimons et dont nous avons besoin comme officiels», note Beaudoin.

Progression

On note une forte progression du niveau de jeu dans les ligues nord-américaines depuis quelques années. On le constate notamment dans la MLS.

C’est loin d’être un problème pour les officiels, même que ça leur simplifie la vie.

«En tant qu’arbitres, on est les premiers et premières à voir et apprécier cette évolution, soutient Marie-Soliel Beaudoin. En tant qu’arbitre, un concept important est d’anticiper le jeu. Paradoxalement, c’est beaucoup plus facile à faire quand le niveau de jeu est plus élevé.

«Quand le niveau de jeu augmente, c’est beaucoup plus facile de se positionner. Sur le plan physique, on a tellement d’entraînement derrière nous qu’On arrive à soutenir le rythme du match.»

Pas facile pour les jeunes

Comme on le voit dans plusieurs sports, il n’est pas facile de former de nouveaux officiels et de les garder par la suite.

Carole Anne Chénard espère que leur expérience saura stimuler les jeunes.

«Les opportunités que les jeunes arbitres ont eues à la Coupe du monde montrent qu’il y a une avenue. Il faut les encadrer localement et il faut trouver la meilleure façon d’encadrer les jeunes.»

Aux yeux de la vétérane, la vie devient plus facile quand les arbitres commencent à évoluer sur la scène provinciale ou à un niveau plus élevé.

«J’ai toujours dit que c’est plus difficile sur la scène locale qu’à la Coupe du monde parce que localement, c’est beaucoup plus personnel.

«De notre côté, on peut entendre huer, mais ce n’est pas personnel et on a l’expérience pour gérer ça. Il faut créer une communauté d’arbitres qui va soutenir les jeunes.»

«On sait que ce n’est pas facile, mais personnellement j’ai eu beaucoup plus d’expériences positives que négatives sur le terrain», ajoute Marie-Soleil Beaudoin.