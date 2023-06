Soccer en Angleterre: Luton Town est passé de la cinquième division à la Premier League en moins de dix ans

Imaginez si une ville de la taille de Gatineau se retrouvait dans la LNH. C’est en plein ce que vont vivre les habitants de Luton à compter d’août prochain.

Le Luton Town FC, un club somme toute très modeste, a obtenu sa promotion en Premier League, la ligue de foot la plus populaire au monde.

Luton est une ville de 225 000 située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Londres. L’agglomération fait 286 000, soit une population équivalente à celle de Gatineau.

C’est une histoire qui nous montre que le système de promotion et relégation peut offrir des moments magiques sur le plan sportif.

De peu

Luton Town aura eu besoin d’un match de barrage qu’il a par ailleurs remporté aux tirs au but contre Coventry, samedi dernier, pour obtenir son billet pour la Premier League. C’est un retour à la première division pour le club qui y évoluait dans les années 1980. Luton Town a joué au plus haut niveau pour la dernière fois en 1992.

Mais cette belle histoire aura pu ne pas avoir lieu puisque le petit club a connu une chute vertigineuse pour dégringoler jusqu’en division 5 il y a neuf ans.

Il s’agit du même niveau où évoluait le plus célèbre Wrexham AFC de l’acteur canadien Ryan Reynolds.

Luton Town a connu des ennuis financiers qui ont bien failli mener à sa disparition et qui ont mené à la plus grosse pénalité de l’histoire du foot anglais, soit un handicap de 30 points lors de la saison 2008-2009.

Le sauvetage du club a notamment passé par ses partisans qui en sont en partie propriétaires par l’entremise du Luton Town Supporters Trust qui possède plus de 50 000 actions. Cette coopérative dispose en plus d’un droit de véto sur les changements majeurs qui peuvent survenir au club.

AFP

Stade folklorique

On se demande bien comment les grosses pointures de la Premier League vont apprécier leurs visites au Kenilworth Road, le stade du club qui accueille un peu plus de 10 000 spectateurs. Il sera évidemment le plus petit de la ligue.

Le stade est vétuste même s’il a subi quelques rénovations au fil des années. Après tout, il a été construit en 1905.

Mais ce qui en fait la particularité, c’est qu’il se trouve en plein cœur d’un quartier résidentiel, étant entouré de maisons sur trois de ses côtés, une voie ferrée passant derrière l’autre façade.

Pour accéder au stade, des portes ont été aménagées à même les façades des maisons qui sont adossées à la structure. Oui, oui, les spectateurs passent carrément dans la cour arrière des résidents.

Le stade doit cependant faire l’objet d’une mise à jour dans les prochains mois. On prévoit investir plus de 10 millions de livres sterling (16,8 M$ CA).

AFP

Petites dépenses

Si l’on se fait à l’analyse de la valeur marchande du site Transfermarkt, l’effectif de 27 joueurs de Luton Town vaut 35 millions d’euros (50,5 M$ CA).

En guise de comparaison, le joueur le mieux payé du circuit, Kevin De Bruyne, reçoit 24,2 M d’euros (34,9 M$ CA) de Manchester City.

Le club est plutôt porté sur le développement de ses propres joueurs où, un peu comme le CF Montréal, sur le développement de jeunes qu’on achète à peu de frais.

Son transfert le plus important a été d’une valeur de 2 millions d’euros (2,9 M$ CA) pour obtenir l’attaquant Carlton Morris de Barnsley l’été dernier. La transaction a été payante puisqu’il a largement contribué à la promotion de l’équipe en première division avec ses vingt buts.

Une première

Et parce que la belle histoire ne fait que commencer, il faut qu’on vous parle de Pelly Ruddock Mpanzu, un international congolais arrivé au club en 2014.

C’était à l’époque où Luton Town se trouvait en cinquième division où les joueurs sont officiellement amateurs.

Il a été de la montée d’année en année et est devenu un membre indélogeable du club qu’on surnomme les Hatters.

Quand Luton Town entreprendra son parcours en Premier League en août prochain, il deviendra de l’histoire à passer du football amateur à la Premier League au sein du même club. On a un scénario de film juste là.