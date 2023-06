Critique du film d'horreur Le Croque-mitaine: Stephen King méritait mieux

On savait le cinéaste Rob Savage capable du meilleur (Host) comme du pire (Dashcam). Malheureusement, son Croque-mitaine se classe dans la deuxième catégorie.

Soyons francs: la principale force de la nouvelle de Stephen King dont s’inspire Le Croque-mitaine, c’était sa capacité à boucler de manière succincte une histoire terrifiante. En une douzaine de pages, pas de temps pour les fioritures, les apartés superflus, ni les détours inutiles; on s’en tenait donc aux essentiels, nommément l’horreur et l’angoisse.

Mais Rob Savage n’a visiblement pas su en capter l’essence, se servant du récit de King comme simple tremplin pour décliner une nouvelle fable macabre, oui, mais surtout boiteuse, voire insignifiante. Rarement a-t-on vu un film de moins de 100 min être aussi interminable.

Le cinéaste américain s’éloigne donc rapidement de la nouvelle originelle en nous présentant une famille éprouvée à la suite du décès tragique de sa matriarche. Ses trois membres – un père et ses deux filles – n’ont toutefois pas le temps de souffler ni de vivre son deuil, puisqu’une créature tapie dans l'ombre jette son dévolu sur la plus jeune des gamines.

Enfilade de clichés

L’intrigue qui en découle carbure aux formules éculées, trébuchant sur tous les clichés imaginables ressassés sans la moindre efficacité ou inventivité. On sursaute certes à une ou deux occasions. Mais pour la réelle tension, on repassera. Même chose pour la créature – le croque-mitaine de service –, très peu susceptible de hanter les cauchemars des cinéphiles, tant son design est quelconque et banal.

Heureusement, la jeune actrice Sophie Thatcher (bien connue pour son rôle dans la série Yellowjackets) sauve les meubles avec son jeu en nuance fort convaincant et sa complicité évidente avec sa jeune covedette, Vivien Lyra Blair. Elle tient ainsi les pièces de cette courtepointe horrifique et bigarrée – cousue d'éléments empruntés aux Ça, Insidieux, Dans le noir, etc. – au désagréable parfum de réchauffé que même la plus divine odeur de popcorn ne peut complètement dissimuler.

Stephen King méritait donc mieux. Et ses fans aussi.

Le Croque-mitaine ★★

Un film de Rob Savage,

Avec Sophie Thatcher, Chris Messina et Vivien Lyra Blair. À l’affiche.