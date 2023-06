Des opérateurs à pied d’œuvre pour protéger «leur» forêt

Chapais - L’entreprise Chantiers Chibougamau et la scierie Barrette-Chapais sont venues en appui aux équipes de la SOPFEU afin de contenir l’incendie qui a forcé l’évacuation de 500 résidences. Leurs employés font tous les efforts possibles pour assurer la survie de «leur» forêt.

Plusieurs dizaines d’opérateurs des deux entreprises forestières locales se relaient depuis 48h pour créer une ligne d’arrêt mécanique qui permettrait de venir à bout du feu de forêt qui fait rage dans le secteur du lac Cavan.

Pour Ghislain Couture de Barrette-Chapais, il allait de soi de prêter main-forte aux pompiers forestiers dans leur effort de combat.

«C’était important pour moi d’aller là, parce que la forêt, c’est ça qui nous fait vivre. On veut protéger notre ressource et le village autant que possible», explique M. Couture en entrevue avec Le Journal sur son terrain saisonnier du Camping Opémiska alors qu’il a dû quitter son domicile du sud de Chapais.

Le conducteur de machinerie forestière soutient que toutes les personnes impliquées dans l’effort pour éteindre le feu qui menace toujours sa maison font preuve d’une belle coopération.

Mobilisation totale

Depuis les premiers échos d’un important incendie de forêt mercredi après-midi, Chantiers Chibougamau a tout mis de côté. Elle a concentré l’intégralité de ses forces à endiguer le feu qui s’est déclaré près de Chapais.

« Dans un délai d’une heure, on a libéré 150 unités d’hébergement qui font partie de nos opérations quotidiennes [...], explique le directeur exécutif du développement corporatif de l’entreprise, Frédéric Verreault. On a mobilisé un service de buanderie et de restauration pour nourrir les équipes. Tout le coffre à outils de la compagnie est dédié complètement à soutenir l’intervention de la SOPFEU. »

Bien plus qu’une opération de sauvetage du gagne-pain de ses employés, Chantiers Chibougamau y voit avant tout une urgence de «venir en aide à ses voisins».

«À Chibougamau, on a vécu des feux marquants en 2005 et Chapais est venue nous aider. Les flammes étaient à quelques centaines de mètres de la ville. Notre gagne-pain devient éminemment secondaire quand les vies de nos amis, de nos voisins, sont à risque», poursuit M. Verreault.

Situation catastrophique, souvenirs intarissables

L’opérateur de machinerie forestière Alexandre Asselin se souviendra toujours de sa première participation à l’effort d’extinction d’un feu de forêt aux commandes de sa pelle mécanique.

« C’était impressionnant de voir ça, les CL-415 qui viennent se ravitailler juste à côté de nous autres et les pompiers forestiers qui déroulent les tuyaux pour arroser les alentours. C’est spécial de savoir que ça brûlait la veille et que le lendemain t’as les deux pieds dedans. »

Même son de cloche pour son collègue David Poirier qui a passé 12 heures consécutives dans la forêt.

«C’est sûr que c’est triste à voir, mais j’adore mon travail. C’est notre forêt à nous autres, les gens de la région et c’est important de protéger ça», conclut-il.