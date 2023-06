Dwayne Johnson sera dans le 11e volet de Fast & Furious

Dwayne Johnson le confirme, il est prêt à reprendre son rôle de Luke Hobbs dans la franchise Fast & Furious.

Un retour dont se doutaient bien les spectateurs de Fast X, l’acteur faisant une brève apparition dans une scène insérée au milieu du générique. Alors non seulement Dwayne Johnson sera présent dans le onzième volet de la saga rapide et furieuse, mais il apparaîtra d’abord dans un nouveau spin-off consacré à son personnage.

« HOBBS EST DE RETOUR », a-t-il écrit en lettres majuscules en légende d’un message vidéo publié sur Twitter.

« Luke Hobbs reviendra dans la franchise Fast & Furious. Vos réactions à travers le monde au retour de Hobbs dans Fast X nous ont époustouflés », a-t-il déclaré, avant d’annoncer l’arriver d’un film sobrement baptisé HOBBS.

Un retour en fanfare qui indique que Dwayne Johnson et Vin Diesel ont bel et bien fait la paix après les années de brouille qui l’avaient poussé à quitter la franchise principale.

« L'été dernier, Vin et moi avons laissé tout le passé derrière nous », a assuré Dwayne Johnson dans son annonce. « Nous réaliserons (ces films) avec fraternité et détermination – et nous prendrons toujours soin de la franchise, des personnages et des FANS que nous aimons. J'ai bâti ma carrière sur le crédo “le public d’abord”, et il me servira toujours d’étoile polaire. »

Reste à voir si ces belles paroles tiendront encore lorsque les deux plus gros egos d’Hollywood devront se partager la lourde tâche de sauver « la famille » dans le grand final de la franchise !